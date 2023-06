Un posto al sole: Marina ha un sorprendente asso nella manica | Trama 21 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 21 giugno 2023

Mercoledì 21 giugno 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una complicità crescente, una sorprendente richiesta di aiuto e una presa di coscienza sempre più decisa…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Clara (Imma Pirone) si è appellata ad Eduardo (Fiorenzo Madonna) affinché quest'ultimo non sfoghi la sua rabbia contro Alberto Palladini (Maurizio Aiello). E ciò darà una forte accelerata alla loro sempre più evidente vicinanza. Disposta a tutto per vendicarsi di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), Marina Giordano (Nina Soldano) a sorpresa chiede aiuto a un suo storico rivale. Micaela (Gina Amarante) pensa di essersi innamorata per davvero, mentre Samuel (Samuele Cavallo) comincia a considerare l'idea che Speranza (Mariasole Di Maio) possa non essere la donna più adatta a lui…