Un posto al sole: Lara disposta a tutto, Ida non rinuncia al figlio | Trama 28 giugno 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 28 giugno 2023

Mercoledì 28 giugno 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una donna disposta a tutto, uno shopping che rivelerà molte cose, un conforto cercato invano…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Le già poche speranze di riconciliazione di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si infrangono: Marina (Nina Soldano) non ne vuole sapere. Ida (Marta Anna Borucinska) non rinuncia a suo figlio ma Lara (Chiara Conti) sembra disposta a tutto pur di neutralizzare l'ostinazione della donna. Clara (Imma Pirone) va a fare shopping con Eduardo (Fiorenzo Madonna), ma così facendo inizia a intuire che il giovane ha "troppi soldi" e che viene rispettato da tutti. Rossella (Giorgia Gianetiempo) tenta invano di avere il conforto di Riccardo (Mauro Racanati) quando Luca De Santis (Luigi Di Fiore) limita la sua autonomia operativa in reparto.