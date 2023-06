Un posto al sole, anticipazioni dal 3 al 7 luglio 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 3 a venerdì 7 luglio 2023

Dopo l’incontro-scontro con Eduardo, Alberto metterà sotto pressione Clara che si interrogherà amareggiata su cosa sia meglio fare per lei e per il figlio. Intanto un’operazione di polizia potrebbe mettere seriamente nei guai Eduardo, Rosa e la stessa Clara. Tra Marina e Ferri la distanza sembra aumentare inesorabilmente, Lara dovrà gestire l’emergenza Ida, sempre più determinata a tornare a far parte della vita di suo figlio, al punto che potrebbe arrivare a compiere un gesto inatteso. Fomentata da Guido, Mariella comincerà a sospettare che dietro “Bufalotto Sensibile” si celi proprio suo nipote Castrese e deciderà di indagare a suo modo.

Nonostante l’inquietudine per la situazione che si è creata con Ida, Lara cercherà di accreditarla con Roberto e cercherà di guadagnare terreno con lui rispetto a Marina. Giulia alimenterà involontariamente i sensi di colpa di Rosa. Clara avrà un confronto con Alberto in cui chiarirà la sua decisione di non frequentare più Eduardo. Nonostante Mariella lo metta con le spalle al muro, Castrese cercherà di fugare i suoi dubbi sulla presunta relazione con Cerruti, ma forse per lui è arrivato il momento della verità.

Non paga di essere riuscita a mettere in crisi il matrimonio di Ferri e Marina e di aver fatto assumere Ida come baby-sitter di Tommaso, Lara si toglie anche la soddisfazione di provocare ancora la sua rivale. Rosa è inquieta per aver aiutato il fratello. Dopo l’intensa confessione di Castrese, Guido e Mariella spronano il ragazzo a fare coming out.

Viola sembra sfuggire il più possibile i momenti in cui può stare da sola con lui, Eugenio sembra non reggere più la situazione. Dopo la discussione con Lara, Marina è sempre più decisa a tenere Roberto lontano. Per Renato è il momento di tornare a casa, e mentre Luca prova ad accorciare le distanze con Giulia, Rossella patisce sempre di più l’atteggiamento del primario nei suoi confronti. Nunzio, intanto, sembra aver fatto colpo su più di una persona.

Michele e Silvia sono preoccupati per la figlia, Rossella ha trovato in Ada una nuova amica con cui affrontare il difficile momento lavorativo da quando Luca De Santis è primario. L'infermiera è interessata a Nunzio, e Rossella proverà a fare da Cupido.. La distanza tra Viola ed Eugenio aumenta sempre di più e potrebbe compromettere la loro relazione.