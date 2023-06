Un posto al sole anticipazioni: Eugenio non è più lui! E Viola… sta a guardare?

Continuano a Un posto al sole le vicissitudini matrimoniali di Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano). Sembrano già lontani i tempi in cui i due erano tornati a ripromettersi eterno amore: la verità è che la Bruni junior non ha mai risolto completamente i suoi dubbi sentimentali e, come tutte le situazioni non ben chiarite, ora la vicenda sta tornando a galla più “esplosiva” che mai!

C’è da dire che nelle prossime puntate Viola, nonostante abbia ammesso a denti stretti di fronte a mamma Ornella (Marina Giulia Cavalli) che la crisi con il consorte non è mai terminata, sembrerà comportarsi come uno struzzo di fronte alle difficoltà che ha con Eugenio: il malessere del marito sarà sempre più evidente nei futuri episodi, ma lei si atteggerà in modo – diciamo così – “sfuggente”. Fino a quando potrà proseguire questo modo di fare?

Probabilmente non per molto. Viola ammetterà anche con Raffaele che c’è qualcosa che non va nella sua vita, ma presto succederà anche dell’altro: un inedito “momento di difficoltà” di Eugenio (che vedremo in una versione a cui non siamo molto abituati…) costringerà la moglie a prendere atto una volta per tutte di quanto sta avvenendo!

A quel punto, cosa accadrà? Al momento non è dato sapere, ma vi anticipiamo che il personaggio di Damiano Renda (Luigi Miele) – che nelle ultime settimane abbiamo visto poco a Upas – tornerà ora al centro della scena. Avrà ancora a che fare con Viola? Seguici su Instagram.