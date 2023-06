Un posto al sole: Marina e Roberto, venti di guerra! E ci sarà il “terzo incomodo”…

È la domanda più “gettonata” del momento presso i fan di Un posto al sole: quando verrà smascherata Lara Martinelli (Chiara Conti)? In realtà la soap partenopea di Rai 3 non sembra ancora intenzionata a vedere fuori dai giochi la falsa mamma di Tommaso, nonostante la madre vera del bambino sia entrata in scena. In compenso, una guerra senza esclusione di colpi è all’orizzonte…

Con il ritorno a Napoli di Marina (Nina Soldano), infatti, si va instaurando un clima bellicoso tra l’imprenditrice e Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), con Lara che – neanche a dirlo – cercherà sempre di approfittare degli screzi tra i due coniugi, come già fa del resto.

Comunque gli intrallazzi della Martinelli non saranno neanche del tutto necessari: a prescindere da lei, la Giordano e Ferri litigheranno sempre di più, perché ormai tra di loro si sarà guastato qualcosa dopo tutto quello che è accaduto per colpa di Lara.

E non finisce qui, perché nella vicenda entrerà a sorpresa anche Alberto Palladini (Maurizio Aiello), che sta per diventare il legale di Marina: un vero smacco per Roberto, che immaginiamo la prenderà malissimo. Insomma, un clima alla “guerra dei Roses” sta per impadronirsi di Upas, ma ricordate che tra i coniugi Ferri la passione è sempre pronta a (ri)scoppiare… Seguici su Instagram.