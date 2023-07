Anticipazioni Terra amara: Zuleyha accusa Behice di essere un’assassina!

La dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) avrà le ore decisamente contate nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Non a caso, Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) non esiterà ad accusarla pubblicamente di essere un’assassina, di fronte a tutti gli ospiti del circolo di Cukurova e all’attonita nipote Mujgan (Melike Ipek Yalova).

Terra Amara, news: le investigazioni private di Zuleyha

Già sapete che, ad un certo punto, Zuleyha incaricherà un suo vecchio amico, ex commissario ormai in pensione, di investigare sul conto di Behice per capire se sia stata davvero lei ad uccidere la suocera Hunkar Yaman (Vahide Percin) come sospetta da diversi mesi.

Un incarico che, fin da subito, presenterà le sue criticità, in primis per via di una somma pecuniaria promessa da Demir (Murat Unalmis) a tutti coloro che saranno in grado di dargli delle informazioni su quanto avvenuto il giorno in cui Hunkar è stata uccisa. Proprio per questo, Demir arriverà addirittura a tentare di strangolare Behice quando un tassista gli farà presente di averla accompagnata nelle rovine della cittadina proprio poche ore prima che la signora Yaman venisse uccisa. Il peggio dovrà però ancora venire…

Terra Amara, trame: Zuleyha scopre che Behice ha ucciso i suoi due mariti!

La storyline si movimenterà parecchio quando l’ex commissario consegnerà a Zuleyha i referti delle morti dei due mariti ricchissimi di Behice, venuti a mancare dopo pochi anni di matrimonio a causa di un attacco di cuore (certificati entrambi da Behzat, il fratello medico della Hekimoglu e padre di Mujgan).

A quel punto, esattamente come Hunkar poco prima di essere assassinata, Zuleyha arriverà alla conclusione che sia stata proprio Behice ad uccidere i due uomini per entrare in possesso della loro eredità e non farà fatica a comprendere che la “vedova nera” intendeva avvicinarsi sentimentalmente ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) per toglierlo di mezzo al momento più opportuno e diventare la proprietaria di ogni suo bene!

Terra Amara, spoiler: Zuleyha accusa Behice di essere un’assassina!

In virtù di ciò, mentre per tutta Cukurova inizierà a diffondersi la notizia dell’aggressione di Demir ai danni della zietta, Zuleyha non esiterà ad affrontare Behice e, con le carte in mano, l’accuserà apertamente di avere ucciso i suoi due mariti, chiedendo tra l’altro provocatoriamente a Mujgan se aveva intenzione di agire come il padre Behzat qualora avesse ucciso anche Ali Rahmet (in seguito al matrimonio che tanto desiderava ma che non ha mai ottenuto).

Insomma, Zuleyha farà fare una vera e propria figuraccia a Behice, costringendola a fuggire in fretta e furia dal circolo. Il tutto mentre Ali Rahmet entrerà in possesso di quattro presunte armi del delitto di Hunkar. Il cerchio attorno a Behice sembrerà quindi stringersi sempre di più, tant'è che la Hekimoglu darà l'impressione di volere fuggire in fretta e furia da Cukurova. Ma ce la farà o sarà troppo tardi?