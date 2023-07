Beautiful: Taylor affronta Brooke! | Trama 27 luglio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 27 luglio 2023

Dopo aver sorpreso Brooke (Katherine Kelly Lang) intenta a chiedere l'aiuto di Eric (John McCook) per far tornare a casa Ridge (Thorsten Kaye), Taylor (Krista Allen) affronta la rivale. Grace (Cassandra Creech) cerca ancora di convincere Paris (Diamond White) a lasciar perdere Carter (Lawrence Saint-Victor), il quale, intanto, ha ottenuto il benestare di Zende (Delon De Metz) per frequentare la giovane Buckingham. L'avvocato, però, sembra ancora pensare a Quinn (Rena Sofer).