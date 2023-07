Beautiful, Donna: “Mi accontento di essere un’amante” | Trama 30 e 31 luglio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 30 e lunedì 31 luglio 2023

Quinn non vuole che Carter sacrifichi se stesso accontentandosi di una relazione con Paris, che non ama: non è compito di Carter proteggere il suo matrimonio con Eric. Donna sembra pronta ad accontentarsi di una vita da amante clandestina perché i momenti con Eric la rendono felice. Steffy è incerta sul da farsi. Ridge e Taylor provano ancora a consigliarle di lasciare temporaneamente Los Angeles per metabolizzare il lutto. Li continua a vegliare Finn in coma. Steffy ha deciso di lasciare Los Angeles con i bambini. Seguici su Instagram.