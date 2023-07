Beautiful: Steffy e Sheila “gatto e topo” | Trama 8 luglio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 8 luglio 2023

Eric (John McCook) e Donna (Jennifer Gareis) riescono ad evitare che Quinn (Rena Sofer) li becchi in flagrante a letto con una videochiamata. Quinn mostra a Carter (Lawrence Saint-Victor) un anello disegnato per Eric: è un anello smart, in grado di rivelare informazioni sulla sua frequenza cardiaca. Intanto Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) gioca al gatto e al topo con Sheila (Kimberlin Brown), con quest’ultima che è convinta che sarà accettata nella vita del nipote Hayes. Seguici su Instagram.