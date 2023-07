Beautiful, anticipazioni dal 30 luglio al 5 agosto 2023

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 30 luglio a sabato 5 agosto 2023

Per Steffy il ricordo del marito è troppo recente e doloroso, al punto che Taylor le suggerisce di allontanarsi per un po’ con i figli. Eric e Donna continuano la loro relazione clandestina. I due sono felici di essersi ritrovati ma, mentre Donna ribadisce che non vuole che lui si senta in colpa nei confronti di Quinn, Eric confessa che probabilmente il loro matrimonio è ormai insanabile.

Carter annuncia a Quinn che, dal momento che lei ha scelto di dedicarsi completamente a Eric per farsi perdonare del suo tradimento, tra loro non potrà esserci più nulla e quindi lui ha deciso di impegnarsi seriamente con Paris. Steffy non riesce a rassegnarsi alla morte del suo amato Finn.

Ridge e Taylor consigliano a Steffy di partire con i figli per cambiare aria e affrontare più serenamente la morte del marito. Eric e Donna continuano la loro storia d’amore in segreto.

Carter decide di sposare Paris per dimenticare Quinn. Thomas parla con Hope cercando di mettere in cattiva luce Liam, che ritiene stia dimostrando fin troppo attaccamento a Steffy.

Quando Thomas dice a Hope che Liam si sta dimostrando troppo legato a Steffy, lei nega la questione, ma sembra compiacersi quando lui le dice di volerle bene quanto Douglas. Steffy è pronta a partire, ma è sopraffatta dai tanti ricordi di Finn che la casa custodisce.

Steffy saluta i genitori e anche Liam, che ha acconsentito a farle portare con sé i bambini, e quando Ridge e Taylor restano da soli, lei si chiede se Liam sia ancora innamorato di Steffy. Deacon chiede a Brooke se Ridge l’abbia perdonata, ma lei ammette che le cose non sono ancora tornate alla normalità come sperava.

Carter confessa a Quinn tutto il suo amore, ma la lei lo frena: non potrà più tradire un marito così fedele e devoto. Donna è sempre nei pensieri di Eric. Taylor va a trovare Ridge per trascorrere un po' di tempo insieme. A sorpresa sopraggiunge Brooke e tra le due donne c'è una forte tensione.