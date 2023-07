Beautiful, Katherine Kelly Lang a Tv Soap: “Brooke è vera. Segue il suo cuore e a volte sbaglia”

È da sempre la protagonista assoluta di Beautiful. Presente fin dal primo episodio, la sua Brooke Logan è stata al centro della scena con i suoi travagliati amori. A portarla in scena l’attrice Katherine Kelly Lang, che a maggio è stata a Roma per girare la nuova trasferta italiana della soap.

Proprio lì le abbiamo fatto alcune domande sulla sua Brooke. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Beautiful: intervista a Katherine Kelly Lang (Brooke Logan)

Katherine bentornata su Tv Soap. Di recente hai girato delle puntate della soap a Roma, in Italia. Come hai vissuto questa esperienza italiana?

È sempre speciale per me girare nel vostro Paese perché sono molto legata all’Italia da sempre. Ho girato alcuni film, ho partecipato ad eventi e trasmissioni e ci vengo spesso sempre con piacere. Peraltro, io ho partecipato alle tante trasferte della soap, con le scene girate in Italia. Anche in Puglia nel 2012 tra Polignano e Alberobello. E poi siamo stati a Portofino e sul lago di Como. È stato sempre meraviglioso incontrare il pubblico, sentire il calore dei fan e poter realizzare degli episodi della soap qui da voi trovando sempre grandissima professionalità. Ho poi lanciato la mia linea di kaftiani che va sempre bene. L’Italia mi porta fortuna!

Se dovessi scegliere, quale ti è piaciuta di più di tutte le volte che hai lavorato in Italia?

Impossibile scegliere, credo. Ogni volta c’è stata una bella storia da raccontare e bellissimi ricordi. La verità è che in Italia si vive bene e farò in modo di starci tanto, tutto il tempo che posso.

Amo il vostro Paese, lo conosco bene, ci vengo spesso. In particolare sono innamorata della Puglia, dove abbiamo anche girato molte puntate della soap e io ho girato anche un film. Ci sono posti fantastici, spero di tornarci davvero sempre più spesso.

Ci sono altri progetti?

Sì, per me qualcosa di nuovo bolle in pentola e sempre da realizzare nel vostro Paese. Ma al momento non ne posso parlare.

A proposito di italiani, due buontemponi come Pio e Amedeo si sono presentati a casa tua in California con il loro programma Felicissima sera. Com’è andata?

Guarda, è stato a tratti scioccante ma molto divertente. Loro sono arrivati quando io avevo il gesso per un incidente, non ero in forma, anzi ero un po’ stordita, confusa. Me li sono ritrovati a casa a bere champagne e a fare un vero proprio show. So che loro sono proprio così, un po’ fuori le righe per il lavoro che fanno ma devo dire che mi sono divertita e allo stesso tempo posso assicurarvi che sono simpatici. Due bravi ragazzi! A telecamere spente, sono sicuramente più tranquilli…

Torniamo alla soap. Da ormai 36 anni a Beautiful la tua Brooke ama Ridge, fra tradimenti, imprevisti, matrimoni, separazioni, per poi tornare sempre insieme. Perché Brooke non trova una sua stabilità affettiva e ha avuto tante relazioni e figli con più uomini anche della stessa famiglia?

È una soap e Brooke è come la vedete, vera. E fa sempre ciò che sente. Lei ama Ridge, è il suo destino ma prova affetto e lo dimostra. Segue il suo cuore. E a volte sbaglia. So che il pubblico può essere diviso o vorrebbe questa donna felice con Ridge. Ma ne devono superare tante, e alla fine, sanno di poter contare l’una sull’altro e viceversa.

E non ti sei stancata dopo tanti anni?

Assolutamente no. Anzi sono grata per tutto questo. Sono grata a Brooke e a Bradley Bell che produce Beautiful. I fan amano questi personaggi, da decenni. E si annoierebbero altrimenti. Credo che il pubblico desideri per Brooke esattamente questo.

E chiaramente, Brooke fa parte della mia vita e resterà sempre con me, e io con lei. Ma come sempre non rinuncerò a fare altro come attrice e a dedicarmi ad altri progetti. Da una parte c’è lei: amorevole, passionale, disincantata. E poi ci sono io, un’attrice che desidera fare anche altro. Ma senza rinunciare a tutto quello che ho e che il pubblico premia in tutto il mondo.

Per anni Brooke ha lottato contro la suocera e rivale Stephanie Forrester, che è poi morta nella storia. Sei in contatto con Susan Flannery, altra storica interprete di Beautiful?

Assolutamente sì, sempre e da sempre. Ci sentiamo spesso. L’ho chiamata anche l’altro giorno al telefono e facciamo lunghe chiacchierate. Sta bene, si gode la pensione. Ed è una mia grande amica.

Come va con John McCook che come te interpreta Eric fin dalla prima puntata, rappresentando così gli unici attori ancora presenti ne cast fin dalla prima ora?

John è un grande amico, un uomo meraviglioso ed un attore straordinario che ha ancora tanto da dare. E sul set ci divertiamo ad ascoltarlo con gli stessi aneddoti o barzellette, senza stancarci mai, perché è speciale ed è un vero piacere oltre che un privilegio lavorare al suo fianco.

Nella storia, adesso c’è di nuovo Taylor e con Brooke e Ridge si è riformato lo storico triangolo. Che ne pensi?

Adesso sono in onda in Italia storie forti. Col ritorno di Taylor e di Deacon e Sheila Carter, succederanno tante cose. E in fondo, questo triangolo esiste da decenni e piace. Anche se Taylor e Brooke potranno sempre riservare sorprese…

Cosa ci puoi anticipare delle scene girate?

Abbiamo avuto la fortuna di lavorare nei posti più belli di Roma, quelli che tutto il mondo conosce. Non posso chiaramente fare spoiler. Ma posso dire che torneremo al glamour, alla moda, ci sarà una grande sfilata e sarà tutto molto bello da guardare. Ovviamente accadranno molte cose relative ai nostri personaggi. Come sempre, ogni volta che veniamo in Italia, ci sono storie speciali da raccontare e colpi di scena.

Come va invece la tua vita privata?

Splendidamente, sono felice, come mamma e come donna. Mi dedico al mio lavoro, alle mie attività e allo sport. Amo il triatlon e sfidare me stessa, battere ogni nuovo record. È molto stimolante.

Adoro fare sport, tenermi in forma, sto meglio con mente e corpo, e ogni volta, una gara rappresenta una nuova sfida con me stessa.

Cos’altro ti piace fare quando sei libera da impegni lavorativi?

Mi piace viaggiare: oltre l’Italia, sono pazza dell’Australia. Ci sono luoghi, in Italia, che mi fanno sentire in pace. E il dono della felicità è proprio nel prendere la vita per come viene, apprezzare ogni attimo, stare in pace, pensare al nuovo giorno che arriva ed essere sempre positivi.

Grazie a tua figlia, sei anche nonna…

Sì, e ne sono immensamente felice. Io e Domi trascorriamo tanto tempo con la piccola Zuma; adoro fare la nonna, mi piace coccolarla, viziarla, giocarci, vederla ridere. I nipoti sono una grande ricchezza, e mi sento molto fortunata; quando non sto con Zuma, mi manca tanto. Credo che avere un nipote sia la cosa più bella e divertente che possa capitate, come nonna a me tocca solo assicurarmi che stia bene.

Hai un sogno da realizzare?

No, mi accontento della mia vita e mi auguro solo serenità e salute per me e la mia famiglia.

