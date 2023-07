Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 1° agosto 2023

Informato da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sulla sua intenzione di partire per un po’ con Kelly e Hayes, Liam (Scott Clifton) le garantisce il suo supporto, promettendole che ci sarà sempre per lei. Dopo aver sottolineato l’attaccamento di Liam a Steffy, Thomas (Matthew Atkinson) ribadisce a Hope (Annika Noelle) l’amore che sia lui che Douglas (Henry Joseph Samiri) nutrono per lei. Seguici su Instagram.