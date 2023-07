Il paradiso delle signore 8: Matteo Portelli (Danilo D’Agostino)

Aria di novità a Il paradiso delle signore 8. Diversi nuovi personaggi sono in arrivo nella fiction daily di Rai 1, la cui nuova stagione è già in fase di produzione. Tra i volti inediti c’è quello di Matteo Portelli, imparentato con un ruolo di punta della serie. Ecco la scheda di Matteo, che sarà interpretato da Danilo D’Agostino:

Matteo Portelli è il fratellastro minore di Marcello. Figlio mai riconosciuto di Maurizio Barbieri, padre di Marcello, si presenta al fratello che non ha mai saputo della sua esistenza. Oltre a un padre non esemplare, i due condividono anche l'ambizione di emanciparsi, di riscattare gli anni difficili, di diventare ricchi. Marcello, come sappiamo, c'è in gran parte riuscito, e riconosce in Matteo le qualità per raggiungere il successo. Starà a lui sfruttare le sue carte nel modo più giusto.