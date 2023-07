La promessa: il Barone tratta Teresa in modo delicato | Trama 20 luglio 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di giovedì 20 luglio 2023

Petra sembra non accettare l’idea che padre Camilo lasci La Promessa e pensa di aver trovato un modo per farlo restare. Impaziente di far avvicinare Jimena a Manuel, Cruz propone un primo passo per ottenere la sua fiducia. Curro comincia a pensare che non riuscirà a trovare la copia del “Don Chisciotte” che la zia l’ha incoraggiato a cercare, ma, quando sta per arrendersi, Jana trova il libro. Curro ne è felice e a quel punto è certo che questa volta riceverà le sue congratulazioni.

Teresa prova ancora nostalgia riguardo al suo corteggiamento con Mauro e piange ogni volta che le tornano in mente i ricordi di quel periodo. Il Barone de Luhan la trova in uno di quei brutti momenti, ma stavolta la tratta in modo molto delicato. Pia, quando apprende dell'episodio da Teresa, inizia a preoccuparsi. Mauro, vedendo Leonor e Juan, crede che il loro sia un amore impossibile…