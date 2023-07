La promessa: Jana, Curro la tratta male e lei si confida con Maria | Trama 5 luglio 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di mercoledì 5 luglio 2023

Durante l’assenza di Pia, Petra la sostituisce ma si comporta in modo antipatico con la servitù; ciò porterà a uno scontro piuttosto acceso con Candela. Simona capisce che è Lope la “cuoca misteriosa” e gli chiede lumi in proposito. Lope è disposto a dare informazioni a Simona, ma in cambio vuole la verità sulle lettere dei figli di Simona e quest’ultima reagisce male. Jana è tristissima per il modo in cui la tratta Curro e si confida con Maria.

Manuel cerca di parlare con Jana ma si rende conto che lei lo sta deliberatamente evitando; poi Jana gli chiarisce che loro non possono essere amici. Leonor intende parlare con Alonso della sua storia con Mauro: gli dà appuntamento in biblioteca e chiede a Mauro di raggiungerli un quarto d'ora dopo, certa che suo padre approverà; in realtà, quando gli dirà che "una sua amica" ama il cameriere personale del proprio padre, Alonso reagirà in modo inaspettato.