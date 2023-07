My home my destiny: Zeynep e Mehdi, c’è chi progetta il matrimonio | Trama 12 luglio 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di mercoledì 12 luglio 2023

Un litigio tra Celal e Mehdi sconfina quasi in violenza. Sakine va a casa di Nermin e rivede Zeynep dopo il suo compleanno. Nermin le svela che Zeynep deve sposare Faruk, un uomo benestante. Sakine, in ansia per via di un possibile allontanamento dalla figlia all'estero, si scaglia contro Nermin, sfogando tutta la sua rabbia. Zeynep va da Sakine che la accusa di non contare nulla come madre e che non vuole che sposi Faruk. Zeliha ha un malore e viene ricoverata in ospedale. Zeynep decide di andare a stare con Sakine e Bayram per un po', provocando la rabbia di Ekrem. Infine, Sultan e Sakine cominciano a progettare un matrimonio tra Zeynep e Mehdi…