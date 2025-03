My home my destiny, anticipazioni dal 10 al 14 marzo 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny da lunedì 10 a venerdì 14 marzo 2025

Ali Riza, Savas e Baris discutono della sorprendente rivelazione: Nesrin è in realtà Gulbin, la sorella perduta di Zeynep. Preoccupati, si chiedono se Tarik potrebbe rivelare la sua vera identità durante l’interrogatorio della polizia. Nel frattempo, Cemile e Nuh si ritrovano e ripercorrono insieme tutte le difficoltà che la loro famiglia ha affrontato nel corso degli anni.

Gulbin si nasconde a casa di Nermin insieme alle donne della famiglia, mentre Zeynep tenta di avvicinarsi a lei, ma percepisce una certa distanza. Nermin, intanto, si confida con Emine, raccontandole del tentativo di raggiro da parte di Tarik. Il mattino seguente, al suo risveglio, Zeynep scopre che la sorella è fuggita, lasciandole un messaggio in cui le spiega che la sua vita non è lì e che intende tornare in Germania. La notizia sconvolge Sakine, che accusa un malore.

Determinati a fermarla, Baris e Zeynep, con l'aiuto di Savas ed Emine, riescono a scoprire il volo su cui Gulbin vuole imbarcarsi e si precipitano all'aeroporto per intercettarla…