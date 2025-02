My home my destiny, anticipazioni dal 3 al 7 marzo 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate My home my destiny da lunedì 3 a venerdì 7 marzo 2025

Tutta la famiglia si riunisce al ristorante, dove è stata organizzata una cerimonia nuziale all'insaputa di Sultan. Ali Riza vuole chiederla in moglie e far celebrare il matrimonio dal suo vecchio amico capitano della marina. Quando Sultan vede l'anello, rimane a bocca aperta e, malgrado sia sotto shock per la proposta e per la richiesta di sposarsi subito, dice sì. I due si sposano. Nel frattempo Baris è venuto a sapere che Tarik è stato arrestato insieme a Meltem e che Nesrin è ricercata, così quando la vede arrivare al ristorante è pronto a chiamare la polizia, ma è costretto a ripensarci. Sakine infatti, guardando Nesrin, capisce che è la figlia maggiore, Gulbim, scomparsa 15 anni prima. Inizia tra loro un lungo chiarimento…