My Home My Destiny anticipazioni: attenti a Benal, l’amante di…

Anche se accetterà di contrarre matrimonio con Zeynep Göksu (Demet Ozdemir), Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol) non sarà del tutto libero dal punto di vista sentimentale. Nel corso delle primissime puntate italiane di My Home My Destiny, la nuova soap in onda su Canale 5 da lunedì 10 giugno 2023, emergerà infatti che l’uomo se la spassava con Benal (İncinur Sevimli), la sua vicina di casa…

My Home My Destiny, news: il matrimonio combinato tra Zeynep e Mehdi

Già sapete sicuramente già che Mehdi accetterà di sposare Zeynep sotto pressione della madre Zeliha (Nurşim Demir). La prescelta sarà quindi Zeynep, che contrarrà matrimonio su richiesta dei genitori naturali Sakine (Zuhal Gencer) e Bayram (Kazım Sinan Demirer), indispettendo invece Nermin (Senan Kara) ed Ekrem (Nail Kırmızıgül), che l’hanno cresciuta.

Partendo da queste premesse, il matrimonio andrà in porto senza alcun tipo di intoppo, con Zeynep che deluderà però Faruk (Engin Hepileri), l’uomo che le aveva chiesto di sposarla soltanto pochi giorni prima. In questa situazione, decisamente intricata, ci sarà però anche da tenere conto di una “quarta persona”, ossia Benal…

My Home My Destiny, spoiler: ecco chi è Benal

Vedova da qualche anno, Benal avrà intrecciato una sorta di relazione con Mehdi, che non esiterà a lasciarla appena deciderà di assecondare il desiderio della madre Zeliha di sposare Zeynep. Benal ovviamente non accetterà col sorriso questa inaspettata novità, tant’è che si lascerà struggere dal dolore quando constaterà che Mehdi è ormai diventato il marito di Zeynep ed è andato dunque fino in fondo con il suo proposito.

Almeno per ora, Benal non sembrerà intenzionata ad interferire nella vita dei novelli sposi, ma di lei ci si potrà fidare oppure col trascorrere degli episodi diventerà un personaggio "pericoloso"? Quel che è certo è che l'intreccio amoroso sembrerà essere ben costruito, con dei risvolti che non mancheranno di sorprendere i telespettatori nelle vicende future della telenovela…