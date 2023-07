My home my destiny, anticipazioni dal 10 al 14 luglio 2023

Anticipazioni settimanali puntate My home my destiny da lunedì 10 a venerdì 14 luglio 2023

Zeynep Goksu è una bambina nata in una famiglia con grandi difficoltà economiche e con un padre alcolista. La sua infanzia è segnata dagli abusi del padre e dalla morte del fratello più grande, che segneranno nella bambina dei ricordi indelebili. Da piccola, viene però adottata dai ben più agiati datori di lavoro della madre, che fa le pulizie in una casa di una famiglia benestante. È con gran dolore che la madre decide di accettare la richiesta di affidamento, in quanto sa bene che non può garantire una vita degna a sua figlia. Dopo anni Zeynep, che è ormai una donna adulta e realizzata che frequenta la facoltà di legge e aspira a diventare avvocato, ha quindi realizzato i sogno. La donna però ha sempre un grande legame verso i quartieri più poveri, in quanto non dimentica certo il passato; sa bene che non potrà mai dimenticarlo e che sarà sempre parte integrante del suo essere. La madre adottiva decide di organizzarle una festa a sorpresa per il suo compleanno.

Zaruk organizza una festa a sorpresa. Zeynep non trova il coraggio per dire a Faruk che Sakine è sua madre. Faruk durante la festa chiede a Zeynep di sposarlo. Dopo poco Zeynep lascia la festa e va a casa dei suoi genitori dove scopre che i suoi vivono in un ambiente molto povero e non hanno i soldi per pagare le bollette. Scopre inoltre che Ekram e Nemrin non li aiutano più economicamente. Ekram non li aveva più aiutati perché Bayram, il padre di Zeynep, beve. Zeliha vuole convincere Mehdi a sposare Zeynep, ma Mehdi non ne vuole sapere.

Uno scontro verbale tra Celal e Mehdi sfocia quasi in violenza. Sakine si reca a casa di Nermin e rivede la figlia Zeynep dopo il suo compleanno. Nermin le rivela che Zeynep è stata promessa in sposa a Faruk, un uomo benestante. Sakine, preoccupata da un possibile allontanamento dalla figlia all’estero, si scaglia contro Nermin, sfogando tutta la sua rabbia. Zeynep va da Sakine che le rinfaccia di non contare niente come madre e che non vuole che sposi Faruk. Zeliha si sente male e viene ricoverata in ospedale. Zeynep decide di andare a stare con Sakine e Bayram per un po’, suscitando la rabbia di Ekrem. Sultan e Sakine iniziano a progettare un matrimonio tra Zeynep e Mehdi.

Zeliha riesce finalmente a convincere suo figlio Mehdi a incontrare Zeynep, la ragazza che vuole fargli sposare. Anche Sakine, la madre di Zeynep, deve insistere a lungo per far capitolare la figlia. La ragazza, infatti, non ha nessuna intenzione di sposarsi così presto, visto che sta per laurearsi per diventare avvocato. È quello che dirà con fermezza alla madre, di ritorno dall’incontro con Mehdi. L’uomo, rimasto colpito dalla bellezza – non solo esteriore – della ragazza, le dice di essere disposto a sposarla anche il giorno dopo. Ma Zeynep, com’era prevedibile, non accetta.

Nuh esorta Mehdi a fare di tutto per sposare Zeynep, ma è anche preoccupato per il suo caro amico Veysi, che potrebbe uscire di prigione, e questo complicherebbe le cose per lui. Zeynep cerca di dividersi tra la sua famiglia biologica e quella adottiva, ma rimane sopraffatta dalla sua doppia vita. Nermin e Sakine hanno un'accesa discussione tra passato e futuro della loro figlia contesa. Ekrem, preoccupato per la moglie, intima a Zeynep di non tornare più nella loro casa e di andarsene per sempre.