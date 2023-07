My home my destiny, anticipazioni dal 24 al 28 luglio 2023

Anticipazioni settimanali puntate My home my destiny da lunedì 24 a venerdì 28 luglio 2023

Il castello di bugie che anche la madre biologica di Zeynep ha contribuito a costruire è destinato a crollare definitivamente. Mehdi si trova a casa dei genitori adottivi di Zeynep, con le migliori intenzioni, ma la resistenza comincia proprio dal padre di Zeynep, Ekrem, il quale si fa scappare delle parole di troppo che offendono e feriscono Mehdi e i suoi familiari. Da qui cominciano litigi, silenzi e pianti disperati di Zeynep, la quale comincia a dubitare di se stessa e di ciò che desidera veramente.

Mehdi ha dormito in officina e Kibrit prova a consolarlo. Zeynep dice a Nermin che Mehdi si è molto arrabbiato quando ha visto le sue foto con Faruk, mentre Zeynep sostiene che sia stato un grave errore mentire a Mehdi. Emine prova a far ragionare Zeynep: secondo lei è un bene che la verità sia finalmente emersa, e che deve pensare a se stessa. Sakine confida a Sultan che farà di tutto affinché Zeynep sposi Mehdi, e Sultan dice a Mjgan che la situazione fra Mehdi e Zeynep si può risolvere e che il matrimonio si può salvare. Nel frattempo, in officina, Mehdi dice a Nuh, sconsolato, che a Zenep interessa solo Faruk. Emine invita Zeynep a lasciare stare Mehdi e di sfruttare l’occasione con Faruk. Mehdi dice a Kibrit di portare a Zeynep dei soldi alla fermata dell’autobus, quest’ultima poi sale sull’autobus e viene raggiunta da Faruk, che le dice di partire per Londra.

Zeynep e Belal si incontrano per la prima volta sull’uscio della casa di Mehdi. Non appena Zeynep rientra in casa, Mujgan la punzecchia nuovamente, ma Zeynep non si scompone. Tuttavia il battibecco viene presto interrotto da Zeliha che cerca di convincere Zeynep a riavvicinarsi a Medhi. Anche Sakine sprona egoisticamente la figlia a cercare una soluzione pacifica. Mehdi fa ritorno a casa e presenta a Zeynep l’istanza di divorzio. Zeynep è addolorata ma decide di firmarla e si reca in aeroporto da Faruk. In cuor suo, Mehdi sperava che sarebbe rimasta e, dopo averla vista andar via, sfoga tutto il suo dolore con un pianto irrefrenabile. Infine la polizia e gli assistenti sociali vengono a prelevare Kibrit e Yaldiz Alì, arrestando Mehdi per sfruttamento minorile.

Zeynep va all’aeroporto insieme a Faruk per prendere l’aereo per Londra. Ma la ragazza gli restituisce l’anello e dice al suo ex fidanzato che non intende andare con lui. Mehdi è stato arrestato per sfruttamento del lavoro minorile. Viene portato alla centrale di polizia e rinchiuso in cella di sicurezza. Kibrit, disperata, viene accompagnata alla Casa Famiglia mentre Alì, visto che è maggiorenne, è libero di andarsene. Hasan, l’avvocato di Mehdi, va a trovarlo e lo informa che l’indomani mattina ci sarà la prima udienza in cui intende chiedere il suo rilascio. Nel frattempo, Nuh avvisa la famiglia di Medhi che l’uomo è stato arrestato, invitando Cemile a non dire niente alla madre che ha avuto recentemente un infarto. Zeynep prova ad entrare in centrale per andare a parlare con il marito ma, dopo averlo visto assorto nei suoi pensieri, non ha il coraggio di avvicinarsi e se ne va. Si presenta invece il giorno dopo in tribunale da Hasan, pronto per la prima udienza del processo.

Zeynep va a trovare Kibrit nella Casa Famiglia che l'ha accolta dopo la denuncia di Mehdi. Quando Kibrit si rende conto che non è lì per portarla via, la ragazza ha un duro scontro con Zeynep. Mehdi raggiunge la Casa Famiglia e rassicura Kibrit sul fatto che risolverà la situazione e la riporterà a casa con sé. Il rapporto tra i due sposi è teso, Zeynep era pronta ad andarsene insieme ai suoi genitori, ma dopo la notizia dell'arresto di Mehdi resta per accertarsi che lui stia bene e il ragazzo ne rimane colpito. Nonostante ciò i due non riescono a superare i tanti dubbi e le incomprensioni tra loro. Benal è alle prese con delle nausee e sospetta di essere incinta. Per strada incontra Zeynep, così la invita a casa per un caffè in cerca di notizie sul suo matrimonio con Mehdi. Nuh intanto e' deciso ad aiutare Zeynep e Mhedi e cerca di coinvolgere Emine per organizzare una serata divertente per i due novelli sposi, nella speranza di farli riavvicinare.