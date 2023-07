My home my destiny, anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto 2023

Anticipazioni settimanali puntate My home my destiny da lunedì 31 luglio a venerdì 4 agosto 2023

Nuh convince Mehdi a passare una serata fuori per distrarsi, ma in realtà si è messo d’accordo con Emeni per far incontrare Mehdi e Zeynep, in modo da farli parlare. La serata non è un successo. I due non si rivolgono quasi la parola per tutta la serata, malgrado Emine e Nuh cerchino di lasciarli soli il più possibile. Mentre cercano un locale per cenare, vedono un uomo che picchia un bambino per togliergli i soldi. Mehdi gli dà una lezione e porta via il bambino per farlo mangiare. L’accaduto fa venire in mente Kibrit a Zeynep, che si offre di fare domanda di adozione. Mehdi però rifiuta, dicendole che questo creerebbe solo false speranze in Kibrit, visto che lei ha in programma di partire per Londra. Zeynep decide di lasciare casa di Mehdi e trasferirsi con i genitori da Sultan, ma Zeliha non è d’accordo e chiede a Sakine di intervenire.

Benal esegue un test di gravidanza e scopre di essere incinta. Inizialmente decide di tenere per sé questa grande notizia, ma poi si presenta a casa di Mehdi proprio quando stavano tutti festeggiando altre due grandi notizie della giornata: il riavvicinamento con Zeynep e l’imminente adozione di Kibrit. Faruk, nel tentativo di avere notizie di Zeynep, avvicina Emine con fare piuttosto ambiguo, al punto da insospettirla. Mujgan continua a tessere la sua tela, cercando di intromettersi nel matrimonio di Mehdi e Zeynep, ma Zeliha cercherà di impedirglielo.

Bayram e Sakine sono entusiasti di Mehdi, anche se, per il momento, preferiscono non parlarne con la figlia. Zeynep chiede a Mehdi cosa ne pensi dello stato d’animo di Benal. I due si preparano per dormire l’uno accanto all’altra, data l’impossibilità di avere un altro letto comodo per Mehdi. Faruk chiede ad Emine di avvisarlo in merito ad eventuali sviluppi circa Zeynep e la ragazza non ne fa parola con la sua amica. Bayram è malinconico, ripensa agli errori del passato cui vorrebbe rimediare ma non può. Benal scopre di essere incinta di otto settimane. Ekrem confessa a Mertem che il viaggio in America dovrà essere rimandato, mentre Nermin scopre che Zeynep e Mehdi hanno fatto richiesta per adottare Kibrit, ed intende bloccarli. Zeynep prepara una ricca colazione per riunire tutta la sua “famiglia ritrovata”.

Tutta la famiglia di Mehdi, compresi Zeynep e i suoi genitori, aspettano l’arrivo di Kibrit, che sarà accompagnato dall’assistente sociale per visitare la casa e la famiglia che dovrà ospitarlo dopo la sua adozione. L’atmosfera di gioia creata verrà interrotta bruscamente da Bayram, che entrerà in casa ubriaco mettendo a rischio l’adozione di Kibrit. Seguirà un brutto litigio tra Bayram, Sakine e Zeynep, durante il quale Zeynep dirà tutto quello che pensa a suo padre. Bayram verrà invitato dalla signora Zeliha a trovarsi un altro posto dove stare e lo caccerà da casa. Benal scoprirà di essere incinta e sarà combattuta tra abortire e tenersi il bambino. In un flashback molto toccante, Benal chiederà a Mehdi di sposarla. Zeynep inviterà Benal a riflettere prima di abortire.

Mehdi affronta a muso duro Ekrem nel suo ufficio, ha dei conti in sospeso da regolare con lui, ma viene portato via con la forza dalle guardie di sicurezza. Mehdi però vuole assolutamente parlare con Ekrem, così lo segue in macchina fino in ospedale, dove scopre che l'uomo ha un'altra donna e una figlia segreta. In ospedale c'è anche Zeynep, che ha accompagnato la sua amica Benal che è incinta ma ha deciso di abortire, perché il padre del bambino è un uomo sposato. Mehdi e Zeynep alla fine si incontrano in ospedale, ma nessuno dei due rivela all'altro il segreto che custodisce. Nel frattempo Bayram, il padre biologico di Zeynep, viene ritrovato completamente ubriaco sui binari del treno.