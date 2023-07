My home my destiny, anticipazioni: Zeynep intrappolata tra due famiglie

I telespettatori italiani sono pronti a fare la conoscenza di Zeynep Göksu (Demet Özdemir), la protagonista di My Home My Destiny, la nuova soap turca in onda, su Canale 5, da lunedì 10 luglio 2023 alle 15.45. Si tratta di una ragazza con un passato drammatico che, fin da subito, verrà messa di fronte ad un bivio.

My Home My Destiny, news: il tragico passato di Zeynep

La narrazione della soap partirà quando Zeynep sarà una bambina di circa otto anni e verrà colpita da un grande lutto, visto che il fratello maggiore Remzi (Alp Akar), di circa 16 anni, morirà in seguito ad una malattia. A quel punto, dato che non avranno un soldo per sostentare la famiglia, i genitori Sakine (Zuhal Gencer) e Bayram (Kazım Sinan Demirer) daranno il loro consenso affinché Zeynep venga adottata, in cambio di una cospicua ricompensa, dai ricchissimi coniugi Nermin (Senan Kara) ed Ekrem (Nail Kırmızıgül).

Dodici anni dopo questo evento, Zeynep sarà quindi una ragazza di vent’anni, in procinto di laurearsi in legge e felicemente fidanzata con Faruk (Engin Hepileri). Un’esistenza decisamente soddisfacente che culminerà quando, nel giorno del suo compleanno, il ragazzo le chiederà con successo di diventare sua moglie. Tutto da allora sarà però destinato a cambiare…

My Home My Destiny, trame: Sakine reclama la maternità di Zeynep

Eh sì: possiamo anticiparvi che in quello stesso giorno Sakine deciderà di palesarsi alla festa e si arrabbierà tantissimo quando vedrà che la figlia è stata promessa in sposa ad un uomo che lei non conosce. Scossa, la donna penserà di affrontare Nermin nei giorni successivi e farà presente alla donna che Zeynep deve sposare un uomo della sua stessa posizione sociale, perché l’ha affidata a lei soltanto per darle un futuro più sereno e roseo rispetto a quello che poteva darle insieme a Bayram.

Una novità che Zeynep cercherà di affrontare, seppur con qualche difficoltà, perché si sentirà ingabbiata tra due famiglie e due destini: da un lato ci saranno infatti i genitori naturali Sakine e Bayram, dall’altro si sentirà legata profondamente anche a Nermin e Ekrem; ciò perché comprenderà che sono loro ad averle dato tutto, facendola scappare da un futuro di miseria e dai maltrattamenti del padre (contrario persino al fatto che studiasse).

My Home My Destiny, spoiler: Zeynep avrà la scintilla con Mehdi?

Partendo da questi presupposti, Zeynep comincerà quindi ad interrogarsi. In primis perché non avrà ancora reso partecipe Faruk del fatto che i suoi veri genitori non sono Nermin e Ekrem. Inoltre, come se non bastasse, la ragazza sentirà di dover salvare Sakine e Bayram dalla precarietà in cui vivono, ragione per la quale accetterà di incontrare Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol), l’uomo che sarà stato scelto come suo futuro sposo.

Un vero e proprio "gioco di sensi di colpa" che spingerà Zeynep a rivalutare tutta la sua esistenza e che sarà il fulcro principale di tutta la nuova telenovela turca. Perché, come dice il titolo, Zeynep dovrà infatti capire qual è la sua vera casa e il suo destino…