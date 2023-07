My Home My Destiny anticipazioni: Zeynep e Mehdi decidono di annullare il matrimonio

Il matrimonio tra Zeynep Göksu (Demet Özdemir) e Mehdi Karaca (İbrahim Çelikkol) rischierà di finire in tempi record. Già dalle prime puntate italiane di My Home My Destiny, la nuova soap turca in onda ogni pomeriggio su Canale 5, i due protagonisti sembreranno più che mai intenzionati a porre fine alle loro nozze combinate, ma le cose andranno realmente così? Cerchiamo di scoprirlo insieme…

My Home My Destiny, news: Zeynep sposa Mehdi ma…

Come sapete, Zeynep accetterà di sposare Mehdi per accontentare i genitori naturali Sakine (Zuhal Gencer) e Bayram (Kazım Sinan Demirer). Tuttavia, quando ormai il sì sarà stato pronunciato, la ragazza dovrà fare i conti con la sua “famiglia ricca”, dato che l’ormai ex fidanzato Faruk (Engin Hepileri) si presenterà nella porta di casa e farà a botte con Mehdi. Una situazione decisamente tesa che peggiorerà quando Sakine sceglierà di mentire a Mehdi facendogli presente che Faruk è il fratellastro di Zeynep, in quanto figlio dei genitori adottivi Nermin (Senan Kara) ed Ekrem (Nail Kırmızıgül).

Anche se la menzogna sarà stata detta a fin di bene solo per proteggere Zeynep, la verità non tarderà a venire a galla e le conseguenze saranno devastanti per la coppietta protagonista della telenovela…

My Home My Destiny, trame: Faruk propone a Zeynep di fuggire a Londra con lui

Eh sì: nel corso di una cena a casa di Ekrem e Nermin, Mehdi vedrà una foto di Zeynep intenta a baciare Faruk; ciò farà cadere tutto il castello di bugie costruito da Sakine e, indirettamente, dalla stessa Zeynep (che avrà deliberatamente scelto di non smentire la versione della madre). Infuriato per essere stato preso in giro, Mehdi lascerà la casa della madre Zeliha (Nurşim Demir) e andrà a dormire in officina.

Il mattino successivo accadrà qualcosa che rischierà di far finire il matrimonio: possiamo anticiparvi che Kibrit (Helin Kandemir), una delle operaie dell’officina, vedrà Zeynep in pullman in compagnia di Faruk, il quale darà alla ragazza un passaporto dandole appuntamento, per quella sera stessa, in aeroporto, dove insieme – qualora lo vorrà – potranno partire per Londra e rifarsi una vita. Evento che farà prendere a Mehdi una decisione inaspettata…

My Home My Destiny, spoiler: Zeynep e Mehdi decidono di annullare il matrimonio

Dopo che Kibrit gli racconterà quello che ha visto, Mehdi si convincerà del fatto che Zeynep non è mai stata sua ed andrà da un avvocato per avviare il procedimento per l’annullamento del matrimonio. Una volta che sarà stato redatto il documento, Mehdi lo consegnerà quindi a Zeynep, dandole qualche ora di tempo per pensare al da farsi e porre la sua firma per far terminare definitivamente la loro unione.

Alla fine, Zeynep sceglierà di firmare e consegnerà il documento a Mehdi, per poi recarsi in aeroporto da Faruk. Ma vorrà davvero fuggire con lui a Londra oppure avrà in mente qualcos’altro? In tal senso, possiamo anticiparvi già da ora che la Göksu agirà ancora una volta di testa sua, visto che vorrà prendere per la prima volta una decisione in cui non ci sia l’influenza di nessun altro… Seguici su Instagram.