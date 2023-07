My Home My Destiny anticipazioni: Zeynep è nei guai, ecco perché

Già dalle prime puntate italiana di My Home My Destiny, la protagonista Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) si troverà a dover affrontare una situazione piuttosto scomoda. La ragazza dovrà infatti mentire al neo marito Mehdi Karaca (Ibrahim Çelikkol) ma la cosa potrebbe essere più difficile del previsto…

My Home My Destiny, news: Zeynep e il matrimonio con Mehdi

Tutto partirà quando, dopo essere stata cresciuta dai Nermin (Senan Kara) ed Ekrem (Nail Kırmızıgül), Zeynep comincerà a frequentare i genitori naturali Sakine (Zuhal Gencer) e Bayram (Kazım Sinan Demirer), che avevano appunto scelto di “abbandonarla” per garantirle un futuro più sereno.

Tuttavia, nonostante la prossima laurea in legge della figlia, Sakine non riuscirà ad accettare l’imminente matrimonio (con conseguente trasferimento all’estero) di Zeynep con il rampollo Faruk (Engin Hepileri) e spingerà la figlia a sposare il meccanico Mehdi.

Dopo un’iniziale riluttanza, Zeynep non potrà fare a meno di notare la difficile situazione precaria in cui vivono i genitori e accetterà di diventare la moglie di Mehdi, visto che così facendo i due potranno andare a vivere, insieme a lei, in casa Karaca. Una scelta che la nostra protagonista prenderà per evitare che Sakine e Bayram vengano sfrattati e smettano di avere un tetto sotto la loro testa. Tuttavia, appena le nozze verranno celebrate, per Zeynep inizieranno i guai…

My Home My Destiny, trame: Zeynep costretta a mentire

Eh sì: dopo la celebrazione delle nozze, Zeynep si troverà faccia a faccia con Faruk, che resterà deluso appena constaterà che è ormai diventata la moglie di un altro uomo. Dato che non comprenderà bene la situazione, Mehdi si renderà protagonista di una rissa con Faruk, che nei giorni successivi spronerà Zeynep ad annullare il suo matrimonio appena celebrato, giurandole amore eterno.

In ogni caso, sarà proprio il legame con Faruk a metterà in difficoltà Zeynep, dato che Sakine mentirà a Mehdi e gli farà credere che il ragazzo è il fratellastro della moglie, in quanto figlio naturale di Ekrem e Nermin. Una bugia in piena regola con la quale Zeynep dovrà presto fare i conti…

My Home My Destiny, spoiler: Zeynep è nei guai?

Nonostante la notte di nozze in bianco che gli farà passare, Mehdi continuerà a volere stabilire una certa sintonia con Zeynep, in primis perché avrà promesso alla madre Zeliha (Nurşim Demir) di impegnarsi per far funzionare la recente unione, e le chiederà di organizzare una cena a casa di Ekrem e Nermin per conoscersi meglio e scusarsi personalmente con il “fratellastro” Faruk per averlo picchiato.

A quel punto, Zeynep verrà presa dal timore che Mehdi possa scoprire la sua bugia e non saprà come comportarsi, motivo per il quale Sakine andrà da Nermin e le domanderà se sia possibile assecondare la richiesta di Mehdi continuando a tacere sulla vera identità di Faruk.

Pur di fronte alla contrarietà di Ekrem, Nermin darà il suo consenso affinché ciò avvenga e così verrà organizzata la cena con Mehdi, Zeliha e le sorelle dell’uomo. Una cena dove Zeynep sarà piuttosto in tensione, visto che temerà che la verità venga a galla… Seguici su Instagram.