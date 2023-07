My home my destiny: Zeynep e Mehdi, le incomprensioni restano | Trama 28 luglio 2023

Anticipazioni puntata My home my destiny di venerdì 28 luglio 2023

Zeynep va da Kibrit nella Casa Famiglia che l’ha ospitata in seguito alla denuncia di Mehdi. Quando Kibrit capisce che Zeynep non è là per portarla via, la ragazza ha un aspro scontro con la nostra protagonista. Mehdi raggiunge la Casa Famiglia e assicura a Kibrit che riuscirà a risolvere la situazione e la riporterà a casa. Il rapporto tra marito e moglie è alquanto teso, con Zeynep che era pronta ad andar via con i suoi genitori; dopo la notizia dell’arresto di Mehdi, però resta per essere sicura che lui stia bene. E il ragazzo ne rimane colpito. Comunque i due almeno per ora non riescono a superare i dubbi e le incomprensioni tra loro.

Benal sta affrontando delle nausee e ha il sospetto di essere incinta. Per strada incontra Zeynep e la invita a casa per un caffè, sperando così di avere notizie sul suo matrimonio con Mehdi. Nuh nel frattempo intende aiutare Zeynep e Mehdi e tenta di coinvolgere Emine per organizzare una serata divertente per i due novelli sposi, nella speranza di farli riavvicinare… Seguici su Instagram.