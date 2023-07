Signora Volpe: cast e trama della nuova serie tv di Canale 5

C’è un’attraente spia inglese nei mercoledì estivi di Canale 5. Da oggi (19 luglio) arriva Signora Volpe, un raffinato drama giallo-rosa inglese ambientato in Umbria che vede protagonista l’attrice britannica Emilia Fox nei panni di una quarantenne dal passato misterioso che arriva nel Belpaese per il matrimonio della nipote, e finisce per investigare su un misterioso delitto.

Ideata e scritta da Rachel Cuperman e Sally Griffiths, la storia ruota attorno a Sylvia, una donna affascinante e intelligente sulla quarantina che arriva in Italia, precisamente a Panicale (in provincia di Perugia) per il matrimonio di sua nipote Alice (interpretata dall’italiana Imma Piro), figlia di sua sorella Isabel (Tara Fitzgerald).

Delusa dal suo nuovo incarico sotto copertura, la donna è intenzionata a godersi il suo soggiorno italiano, ma presto si rende conto che i guai la seguono ovunque vada. Sylvia – che ha un passato da spia di alto rango – viene coinvolta in un’indagine per omicidio quando lo sposo viene trovato cadavere nel laghetto in fondo al suo giardino. Motivata dal suo alto senso di giustizia e dalla sua indole curiosa e determinata, la nostra protagonista non può che darsi da fare per risolvere il mistero e salvare sua nipote dal disastro.

Nonostante tutto, Sylvia rimane incantata dalla bellezza pittoresca della campagna umbra, al punto che quando si imbatte in una bellissima vecchia casa abbandonata, matura la decisione di comprarla per ricominciare un nuovo capitolo della sua vita.

Guidata dall’attrice britannica Emilia Fox, c’è tanto dell’Italia in questa appassionante miniserie inglese perché non solo è stata girata interamente nella nostra bellissima penisola, ma nel cast figurano anche due attori italiani: Giovanni Cirifera (è il capitano dei carabinieri Giovanni Riva). e la già citata Imma Piro nel ruolo della nipote.

A seguito del buon successo della prima stagione, Signora Volpe è stata rinnovata per un secondo capitolo sempre di tre puntate le cui riprese sono in corso proprio in questi giorni ancora una volta nel cuore verde d'Italia: Umbria e Lazio.