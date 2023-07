Tempesta d’amore, anticipazioni dal 23 al 29 luglio 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 23 a sabato 29 luglio 2023

Grazie ad uno spyware da lei installato settimane prima, Ariane trova le prove dell’appropriazione indebita di Paul e del tentativo di Christoph di coprire l’accaduto. Trionfante, la Kalenberg attira Saalfeld in carcere con una scusa…

Constanze ottiene la tanto attesa promozione e festeggia insieme a Paul. Quando la serata inizia a diventare bollente, però, la ragazza si rende conto di non poter andare a letto con l’assassino di sua cugina…

Merle regala a Gerry un poster che ritrae delle formiche. Se il giovane Richter ne è entusiasta, Erik pensa invece ad un modo di sbarazzarsi della strana opera…

Ariane rivela ad uno sconvolto Christoph di averlo in pugno: se non vuole venire condannato per truffa insieme a Paul, deve fare uscire la Kalenberg di prigione!

Messo con le spalle al muro da Ariane, Christoph tradisce Werner e smaschera la sua falsa testimonianza, ottenendo così il rilascio immediato della Kalenberg. Quest’ultima può dunque tornare al Fürstenhof, dove si imbatte proprio in Lia e Robert…

Capendo di non poter stare insieme all’assassino di Manuela, Constanze lascia Paul. Col cuore a pezzi, quest’ultimo cerca conforto passando la serata con Josie…

Determinata a riconquistare Robert a qualunque costo, Ariane offre a quest’ultimo le sue azioni del Fürstenhof in cambio del suo perdono e di una nuova chance…

Bettina spera che André provi a convincerla a restare a Bichlheim ed effettivamente l’uomo le offre un lavoro nella sua cucina!

Constanze spiega a Henning che la nonna di Paul non può essere processata per la morte di Manuela. Il sommelier, però, non vuole sentire ragioni: intende denunciare l’anziana!

André scopre di essere stato citato nel testamento di un certo Eduard Winter, un suo ricco fan da poco scomparso. Convinto di stare per ereditare una fortuna, lo chef regala a Bettina un’e-bike. Konopka, però, non sa che la fidanzata conosce molto bene il defunto…

Nonostante le pressioni di Werner, Robert si rifiuta di simulare dei sentimenti nei confronti di Ariane solo per ottenere le sue azioni del Fürstenhof. Dopo aver parlando con Constanze, anche la Kalenberg si rende conto di non poter costringere Saalfeld a tornare da lei…

Max si riappacifica con Sina e accetta di mettere una buona parola per lei con Sven. Come se non bastasse, grazie al piccolo Anton, il fitness trainer ha capito di essere lui stesso pronto a diventare padre…