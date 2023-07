Tempesta d’amore: Constanze lascia Paul e si allea con… | Anticipazioni italiane

Per amor suo si era messa contro la sua stessa famiglia. Purtroppo, però, il sogno non durerà a lungo! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) deciderà infatti di chiudere la sua relazione con Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze contro Henning

Dopo la dolorosa fine della sua storia con Florian (Arne Löber), Constanze aveva perso fiducia nell’amore… almeno fino a quando non ha incontrato Paul! La bella avvocatessa ha infatti perso a tal punto la testa per Lindbergh, da essersi convinta di aver trovato l’uomo della sua vita. Un duro colpo, però, ha cambiato tutto…

Quando Paul le ha confessato di aver investito e ucciso la piccola Manuela von Thalheim anni addietro, Constanze si è inizialmente schierata dalla sua parte, sostenendo di non potergli muovere alcun rimprovero in quanto all’epoca era solo un bambino. Una posizione che l’ha però inevitabilmente portata a scontrarsi con la sua famiglia…

A differenza della cugina, Henning (Matthias Zera) è infatti furioso con Paul e non riuscirà a tollerare il fatto che Constanze continui a sostenere quest’ultimo, arrivando ad accusarla di andare a letto con un assassino!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Constanze lascia Paul

Come prevedibile, la ragazza si sentirà umiliata dalle parole del cugino ed inizierà pian piano a dubitare della propria posizione. Dubbi che diventeranno sempre più consistenti quando la donna si renderà conto di non riuscire più a fare l’amore col fidanzato.

Il risultato? Nonostante ami ancora follemente Paul, Constanze capirà che nel loro rapporto qualcosa si è inevitabilmente spezzato e dovrà ammettere a se stessa la triste verità: la loro storia non ha futuro.

Sarà così che – col cuore a pezzi – Constanze troncherà la sua relazione con Paul… e non è finita qui! Mentre l’uomo si consolerà passando del tempo con Josie (Lena Conzendorf), la von Thalheim si riappacificherà invece con Henning, tanto da decidere di sostenerlo nella sua guerra contro i Lindbergh… Paul e Constanze si ritroveranno dunque uno contro l’altro? Seguici su Instagram.