Tempesta d’amore: Max non vuole restituire Anton a sua madre! | Anticipazioni italiane

Il suo rifiuto di avere figli ha quasi distrutto la sua relazione con Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár). Ciononostante, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Max Richter (Stefan Hartmann) dimostrerà di aver completamente cambiato idea, tanto da arrivare a compiere un gesto estremo per proteggere un neonato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max si lega ad Anton

Nella storia d’amore di Max e Vanessa il tema “figli” è più volte stato all’ordine del giorno, causando una frattura mai del tutto sanata tra i due. Se la Sonnbichler sogna da sempre di diventare madre, infatti, il fitness trainer è di tutt’altro avviso. Una situazione che è però lentamente cambiata…

Il momento della svolta è coinciso con l’arrivo al Fürstenhof del piccolo Anton, il figlioletto ancora in fasce di un caro amico di Max: Sven (Sebastian Degenhardt). Come sappiamo, quest’ultimo si è ritrovato a doversi occupare da solo del neonato in quanto la madre del bambino – Sina (Mira Huber) – li ha abbandonati poco dopo la nascita del bambino.

È stato cosi che Vanessa ha deciso di aiutare Sven prendendosi cura per ben un mese del piccolo Anton. Una sfida che Max ha accettato con riluttanza, ma che lo ha col tempo portato a scoprire un lato paterno che non avrebbe mai immaginato di avere…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Arriva la madre di Anton

Nonostante gli inizi difficili, negli ultimi giorni il fitness trainer si è infatti legato moltissimo al neonato, diventando un “papà” modello. E sarà proprio quando i due saranno ormai inseparabili che accadrà qualcosa di totalmente inaspettato: Sina si presenterà a Bichlheim per riavere suo figlio!

La ragazza spiegherà di essere stata sopraffatta dalla nascita del piccolo Anton tanto da non vedere altra scelta se non la fuga. Con il tempo, però, è riuscita a superare lo shock e si è resa conto di quanto tenga al suo bambino.

Di fronte a degli esterrefatti Vanessa e Max, Sina chiederà dunque che questi ultimi le riconsegnino il piccolo Anton… ottenendo una reazione inaspettata! Se Vanessa sarà profondamente toccata dalla storia della ragazza, Max reagirà infatti con incredibile durezza, rifiutandosi non solo di riconsegnare a Sina suo figlio, ma persino di permettere alla donna di avvicinarsi al piccolo! Come andrà a finire questa appassionante storyline? Seguici su Instagram.