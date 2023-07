Tempesta d’amore: Max ritrova l’amore (ed esce di scena?) | Anticipazioni tedesche

Potrebbe essere in arrivo un nuovo happy end con doppia uscita di scena in Germania! Poco dopo aver detto addio a Vanessa (Jeannine Gaspár), nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Max Richter (Stefan Hartmann) riuscirà infatti a conquistare la donna della sua vita, con cui potrebbe decidere di iniziare una nuova vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Vanessa parte insieme a Carolin

Una delle trame senza dubbio più appassionanti dei prossimi mesi è quella legata al triangolo tra Max, Vanessa e Carolin (Katrin Anne Heß). Ad un passo dalle nozze con il fitness trainer, la Sonnbichler si innamorerà infatti di Carolin (a sua volta vicina a sposare Michael), con cui inizierà una relazione.

Per lungo tempo Richter proverà a riconquistare la fidanzata e troverà ulteriore determinazione quando scoprirà che quest’ultima porta in grembo suo figlio. Alla fine, però, risulterà a tutti chiaro che Vanessa e Carolin si appartengono.

Sarà così che le due donne decideranno di sposarsi, per poi lasciare il Fürstenhof insieme al figlioletto Arthur con l’idea di iniziare una nuova vita in Austria. Ma cosa ne sarà di Max?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Max e Imani diventano una coppia

Benché devastato dalla partenza della sua ex e, soprattutto, dal distacco da Arthur, Max tornerà presto a sorridere… ed il motivo sarà una donna! Il fitness trainer resterà infatti letteralmente folgorato da Imani (Belina Mohamed-Ali), una giovane e bella imprenditrice africana arrivata al Fürstenhof per ottenere dei finanziamenti per la sua startup.

Ebbene, inizialmente per il fitness trainer sembreranno esserci poche speranze di conquistare la sua bella: non solo un destino avverso continuerà a causare incomprensioni, ma la ragazza è anche già impegnato con un altro uomo, nonché suo socio in affari. Alla fine, però, l’amore trionfa sempre…

Nonostante i suoi tentativi di tenere Max a distanza, alla fine Imani finirà infatti per cedere ed i due diventeranno una coppia. E non è finita qui! Le anticipazioni sulle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore lasciano infatti intendere che i due innamorati lasceranno il Fürstenhof: il fitness trainer lascerà il suo posto di lavoro a Lale (Yeliz Simsek) e poco dopo per lui verrà organizzata una festa d’addio.

Max lascerà dunque la soap poco dopo Vanessa e avrà il suo lieto fine al fianco della bella Imani? Seguici su Instagram.

(Puntate 4070-89, in onda in Germania 31 luglio al 25 agosto 2023)