Tempesta d’amore: tra Christoph e Yvonne esplode la passione! | Anticipazioni italiane

Ci è voluto più del previsto, ma Yvonne Klee (Tanja Lanäus) sta per raggiungere il suo grande obiettivo. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la madre di Josie (Lena Conzendorf) riuscirà infatti a far capitolare Christoph Saalfeld (Dieter Bach)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne vuole conquistare Christoph

Come permettersi una vita agiata senza avere un soldo? Semplice: trovando l’uomo giusto! È quello che pensa Yvonne Klee, la bella madre di Josie. Conscia del proprio fascino, la donna si è infatti goduta la vita passando da un partner abbiente all’altro. Peccato solo che nessuna di queste relazioni sia durata a lungo…

È stato così che Yvonne è venuta al Fürstenhof nella speranza di ottenere un aiuto economico da Erik (Sven Waasner) oppure di trovare un altro pollo da spennare. Ed è stato allora che la donna ha messo nel mirino lo scapolo più ambito di Bichlheim: Christoph!

Come sappiamo, inizialmente l’albergatore non ne voleva sapere della Klee, tanto da licenziarla a causa delle sue avances sempre più spinte. Da allora, però, la madre di Josie è riuscita a fargli cambiare idea…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne e Christoph passano la notte insieme

Complice qualche giochetto non proprio corretto, Yvonne riuscirà dunque ad avvicinarsi sempre più a Christoph, tanto da riuscire a farsi invitare da quest’ultimo ad una serata di gala come sua accompagnatrice. E non mancheranno le sorprese…

La serata partirà in salita a causa di un incidente che rovinerà l’abito indossato dalla Klee. Saalfeld, però, salverà la situazione donando alla sua dama un vestito da sera e persino dei bellissimi orecchini.

Il risultato? Ormai convinta (a ragione) di aver fatto breccia nel cuore dell’albergatore, Yvonne sfodererà tutte le sue armi femminili, riuscendo ad impressionare Christoph durante l’evento. E così, una volta tornati al Fürstenhof, Saalfeld capitolerà: dopo aver offerto alla sua bella un bicchiere di champagne, trascorrerà con lei una notte di passione! Sarà l’inizio di un nuovo amore? Seguici su Instagram.