Terra amara: Demir e Hunkar fanno pace! | Trama 1° agosto 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 1° agosto 2023

Demir e Hunkar si riappacificano e vanno in ospedale per portare il piccolo Adnan a casa. Demir si rende conto che la targa del reparto di pediatria dedicata a Zuleyha non c’è più e chiede spiegazioni ad Aykut. Anche Yilmaz si reca a trovare suo figlio in ospedale, ma la sua presenza innervosisce parecchio Demir. Dopo un nuovo litigio tra i due uomini, Hunkar e Fekeli pensano che sia necessario trovare una soluzione e di conseguenza convincono le coppie a incontrarsi per parlare, ma pare impossibile mettersi d’accordo… Seguici su Instagram.