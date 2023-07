Terra amara: Fikret divide i personaggi di Cukurova | Trama 12 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 12 luglio 2023

Cetin si insospettisce per l'arrivo dalla Germania di Fikret, che pare essere nipote di Fekeli e unico suo parente in vita. Anche Behice la prende male e invita Fekeli a non fidarsi del nuovo arrivato: per lei potrebbe essere un impostore a caccia di eredita'. Fekeli viene tuttavia trascinato dall'entusiasmo per il nipote ritrovato e così tende a credere nella sua buona fede. Ed è lo stesso atteggiamento di Yilmaz, che con Zuleyha ha pianificato in gran silenzio una fuga in Germania e, per mettere a tacere il suo senso di colpa nei confronti del padre, vorrebbe che Fikret gli restasse al fianco.