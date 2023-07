Terra amara: Demir non vuole concedere il divorzio | Trama 26 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di mercoledì 26 luglio 2023

Zuleyha e Yilmaz alla fine non fuggono e decidono di rimanere a Cukurova: entrambi chiedono il divorzio, in modo da non dover separare i loro figli da Mujgan e Demir. Quando Yilmaz chiede il divorzio a Mujgan, quest’ultima mette in chiaro che non intende far vivere a Kerem Ali tutto ciò che lei ha dovuto sopportare come figlia di genitori divorziati. Tuttavia Demir, che torna a vivere alla tenuta Yaman, comunica a Zuleyha che non intende concederle il divorzio. Seguici su Instagram.