Terra amara: Mujgan inizia ad avvicinarsi a Fikret | Trama 27 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 27 luglio 2023

Demir ripete a Zuleyha che per lui il piccolo Adnan è come se fosse suo figlio, ciò anche nel momento in cui scopre che Yilmaz ormai conosce tutta la verità. Sempre alla villa, Gaffur tenta di gettare fango su Rasit, che invece viene considerato un bravo lavoratore da Saniye. Behice e Sermin sono convintissime che Fikret, il nipote di Fekeli, stia nascondendo qualcosa; Mujgan, intanto, entra in confidenza con lui e gli racconta tutte le sue disavventure. Seguici su Instagram.