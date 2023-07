Terra amara: Adnan si ferisce, tutti in ospedale per lui | Trama 28 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 28 luglio 2023

Behice nutre sempre più sospetti nei confronti di Fikret e, rovistando nella stanza dell'uomo in cerca di prove, trova dei documenti che indicano il suo vero nome. Demir intende far circoncidere Adnan nonostante Zuleyha non voglia. Yilmaz, quando lo scopre, corre alla villa degli Yaman. Mentre litiga con Demir per Adnan, il piccolo finisce per ferirsi con un'arma lasciata incustodita da Demir. Yilmaz e gli Yaman si precipitano in ospedale con Adnan…