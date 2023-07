Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 7 luglio 2023

Aiutata da Gulten, Zuleyha incontra Yilmaz e gli fa trascorrere del tempo insieme al piccolo Adnan per decidere con lui cosa fare per poter vivere una vita di coppia serena. Dopo l'incontro, Yilmaz rientra a casa e se la prende con Mujgan per aver cercato di uccidere Zuleyha, ma Fekeli difende la donna e sostiene che fosse in casa a fare il bagnetto a Kerem Ali insieme alla zia Behice…