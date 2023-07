Terra Amara anticipazioni: Behice viene smascherata, ecco da chi

Nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara, Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) sarà sempre più nervosa poiché temerà di essere ad un passo dal diventare povera. Proprio per questo finirà per commettere un errore che le costerà caro…

Terra Amara, news: Behice e i soldi di Yilmaz

La storyline partirà in seguito alla morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), che perderà la vita in seguito ad un brutto incidente stradale. Una triste fine che però farà ben sperare a Behice, dato che sarà pienamente convinta del fatto che l’uomo abbia lasciato una cospicua eredità alla moglie Mujgan (Melike Ipek Yalova) e al piccolo Kerem Alì.

Behice darà dunque di matto quando scoprirà con estremo sgomento che, poco prima di passare a miglior vita, Yilmaz ha venduto tutti i suoi beni – pari a circa trenta milioni di lire turche – per farsi un gruzzoletto con il quale fuggire insieme a Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). A quel punto, la signora tenterà di plagiare la nipote Mujgan, che inizialmente farà dunque la guerra a Zuleyha per sapere se si sia intascata i soldi di Yilmaz. Ma poi tutto quanto le si ritorcerà contro…

Terra Amara, trame: ecco dove sono i soldi di Yilmaz

La svolta si avrà quando Zuleyha donerà un terreno della famiglia Yaman ad un’associazione che si occupa di bambini bisognosi. Durante gli scavi per i lavori di ristrutturazione verrà ritrovata una valigia lasciata lì da Yilmaz con i trenta milioni di lire turche tanto desiderati da Behice. Quest’ultima tenterà quindi di appropriarsene, dato che sarà presente al momento del ritrovamento, ma glielo impediranno perché, per legge, appartengono allo Stato e l’unica che può reclamarli è Zuleyha.

Un imprevisto che ovviamente non troverà il favore di Behice, ma neanche quello di Mujgan. Almeno fino a quando Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) le dirà che Yilmaz ha lasciato un fondo bancario di trenta milioni a Kerem Alì di cui potrà usufruire al compimento del ventunesimo anno d’età. Felice di aver constatato che Yilmaz non ha fatto alcun differenza tra il loro figlio e Adnan, Mujgan sentirà di non avere nulla da recriminare al defunto marito e capirà che è giusto rinunciare ai soldi ritrovati dai Yaman. Ma Behice come reagirà?

Terra Amara, spoiler: Behice viene “smascherata” da Mujgan

Come facilmente prevedibile, appena capirà che il denaro tanto bramato è congelato fino al ventunesimo compleanno di Kerem Alì, Behice non riuscirà a contenere la sua rabbia e darà modo a Mujgan di capire che stava cercando i soldi non per il bene del nipotino ma semplicemente per intascarseli e fare nuovamente una vita lussuosa a Istanbul!

Per la prima volta, Mujgan comprenderà dunque di essere stata sempre manipolata dalla zia e, oltre a sottolinearle che non è suo compito quello di prendersi cura di lei, le dirà che da quell’istante in avanti deve cavarsela da sola.

Una presa di posizione netta che piacerà anche a Ali Rahmet, dato che avrà modo di capire che Mujgan è davvero pentita di ciò che ha fatto, compresa la cacciata di casa di Gulten (Selin Genc) e Cetin (Aras Senol) dalla casetta vicina ai Yaman (messa in opera soltanto per accontentare la zietta). Insomma, Behice sarà sempre più isolata e la sua ira non farà che aumentare… Seguici su Instagram.