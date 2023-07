Terra amara, anticipazioni dal 30 luglio al 4 agosto 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 30 luglio a venerdì 4 agosto 2023

In ospedale, Zuleyha e Yilmaz incontrano Mujgan che, commossa, decide di aiutare Adnan. Zuleyha, terrorizzata e angosciata, si oppone e fa allontanare la dottoressa. Alla fine di questa drammatica giornata, Demir e Hunkar riescono a riappacificarsi. Intanto, Azize esce dalla tenuta credendo di recarsi in gendarmeria. Durante il tragitto, incontra due donne che la derubano e la abbandonano in mezzo ad un bosco.

I medici salvano la vita di Adnan. Demir e Yilmaz però, anche di fronte alla scampata tragedia, continuano le loro discussioni riguardo alla paternità del bambino. Zuleyha esasperata li caccia dalla stanza di Adnan e dice loro di non volere nessuno dei due come padre del bambino fin tanto che non penseranno a quale sia davvero il suo bene. La presenza di Yilmaz in ospedale accende la curiosità degli abitanti di Cukurova, i quali cominciano a supporre che sia lui il vero padre di Adnan: un pettegolezzo che velocemente si diffonde per tutta la città, tanto da innervosire Mujgan.

Yilmaz non ha ancora avuto il coraggio di affrontare con sua moglie la questione della paternità di Adnan. E dopo un confronto con Behice, Mujgan decide di parlarne con Yilmaz fingendo di aver scoperto solo quel giorno la verità. Nazire, che però ha origliato la conversazione tra Mujgan e Behice, costringe Mujgan a rivelare a Yilmaz che lei sapeva ormai da tempo che Yilmaz è il padre di Adnan.

Demir e Hunkar fanno pace e si recano in ospedale per portare Adnan a casa. Demir nota che la targa del reparto di pediatria dedicata a Zuleyha è stata rimossa e chiede spiegazioni ad Aykut. Anche Yilmaz va a trovare suo figlio in ospedale, ma la sua presenza irrita Demir. Dopo il loro ennesimo litigio, per Hunkar e Fekeli è chiaro che bisogna trovare una soluzione e così convincono le coppie a incontrarsi per parlare, ma sembra impossibile raggiungere un accordo.

Sermin incontra Fikret e, da una domanda, capisce che Fikret non è chi dice di essere, così corre a raccontare tutto a Behice, la quale ha già delle solide prove. Behice mostra le prove della falsa identità di Fikret a Mujgan e le spiega come intende agire. Fekeli e Fikret sono diretti a Kuzdere, dove il mulino sta andando a fuoco, ma dei massi bloccano la strada e tra le rocce si intravedono degli uomini armati.

Fekeli è vittima di un agguato per mano di due uomini armati, ma Fikret lo salva coraggiosamente e si mette all’inseguimento dei due malviventi, di cui però è complice. Demir convoca una conferenza stampa nella villa per rivelare a tutta la città che Adnan è il figlio biologico di Yilmaz, ma che – avendolo cresciuto come suo – non ha nessuna intenzione di rinunciare a lui. Per tutta risposta, Yilmaz rapisce il bimbo dal suo lettino e lascia la villa, intenzionato a non lasciare il piccolo nelle mani del suo nemico.

Zuleyha è disperata e non si capacita di come Yilmaz le abbia potuto sottrarre suo figlio. Demir, nel frattempo, si è convinto che Gulten sia coinvolta nel rapimento del bambino e minaccia di fargliela pagare, finché non interviene Fekeli che la porta nella sua casa per proteggerla. Demir non ha intenzione di arrendersi e cerca Yilmaz alle baracche dove è stato visto per l'ultima volta con suo figlio.