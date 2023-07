Terra Amara anticipazioni: Demir prende a bastonate Gaffur

I telespettatori di Terra Amara ormai sono abituati: quando Gaffur Taskin (Bulent Polet) fa qualcosa che non gli piace, Demir Yaman (Murat Unalmis) è sempre pronto a picchiarlo. In questo non faranno eccezione le prossime puntate italiane della telenovela, dato che l’imprenditore arriverà a bastonare il suo dipendente per un motivo ben preciso…

Terra Amara, news: Gaffur confessa a Saniye di avere ucciso Hatip

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi in precedenza, tutto partirà nel momento in cui Saniye (Selin Yeninci) esigerà che il marito Gaffur le spieghi per quale motivo esegue alla lettera ogni ordine della dark lady Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu). Dato che la donna lo metterà letteralmente con le spalle al muro, Gaffur non troverà altra scelta se non quella di confessare alla moglie tutta la verità e la metterà al corrente del fatto che è stato lui ad uccidere Hatip Tellidere (Mehmet Polat), seppur accidentalmente.

Una volta che Gaffur le avrà raccontato per filo e per segno quanto successo tra lui e Hatip, comprese le varie minacce di Behice e un presunto foglio con il quale Sermin Yaman (Sibel Tascioglu) sarebbe in grado di dimostrare la sua colpevolezza, Saniye deciderà di muoversi in una maniera ben precisa…

Terra Amara, spoiler: Demir prende a bastonate Gaffur

Eh sì: possiamo infatti anticiparvi che Saniye giungerà alla conclusione che presto o tardi Behice possa decidere di denunciare lo stesso Gaffur, ragione per la quale lo inviterà a vuotare il sacco con Demir nella speranza che possa perdonarlo e dargli un’ulteriore possibilità. Anche se sarà preoccupato dall’ipotetica reazione di Yaman, Gaffur ascolterà quindi la soluzione trovata da Saniye e si prenderà le sue responsabilità di fronte a Demir, che – come facilmente prevedibile – si lascerà prendere dalla rabbia.

Demir si arrabbierà infatti tantissimo appena Gaffur gli dirà di aver taciuto per intere settimane, sotto minaccia di Behice, che era davvero Hatip il responsabile della morte dell’amico fraterno Cengaver e non esiterà a prendere a bastonate il proprio sottoposto (risparmiando però a Saniye la visione di tale scena). La faccenda non si concluderà però così…

Terra Amara, trame: Demir perdona Gaffur ma…

Dopo che gli risparmierà la denuncia, asserendo che ad averlo graziato sono la moglie Saniye e la piccola Üzüm (Neva Pekuz) delle quali deve ancora prendersi cura come sposo e padre, Demir farà sapere a Gaffur che dovrà fare l’impossibile per farsi perdonare definitivamente, soprattutto quando Şermin negherà di essere entrata in possesso del documento con il quale intendeva ricattare Hatip – estorcendogli denaro – per non portare alla luce il suo coinvolgimento nell’assassinio di Cengaver.

Per l’ennesima volta, la posizione di Gaffur apparirà dunque decisamente delicata, con Saniye che tenterà invano di evitare il peggio. Ma quanto tempo passerà prima che lo strampalato Gaffur ne combini un’altra delle sue. Seguici su Instagram.