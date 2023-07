Terra Amara anticipazioni: Demir va a letto con Ümit!

Un nuovo tradimento andrà in scena nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Inconsapevole del fatto che la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Sorel) è complice del fratellastro segreto Fikret Fekeli (Furkan Palali), Demir Yaman (Murat Unalmis) cadrà nelle braccia dell’ultima arrivata e tradirà la moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek)…

Terra Amara, news: Fikret è il fratellastro di Demir

La storia inizierà quando verrà dato modo ai telespettatori di scoprire che in realtà il giovane Fikret non è figlio di Musa, il fratello di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), ma di Adnan Yaman, il padre di Demir. Il ragazzo è infatti il frutto di una relazione extraconiugale avuta dalla madre con il losco Adnan, che non si sarà voluto prendere cura di lui nemmeno quando non aveva più una casa (poiché era stato cacciato, insieme alla sua mamma, da Musa).

Cresciuto con un profondo sentimento d’odio nei riguardi della famiglia Yaman, Fikret vorrà quindi vendicarsi di Demir, dato che non potrà sfogare la sua rabbia contro il defunto Adnan, e coinvolgerà nel suo piano anche Ümit, una vecchia conoscente con cui ha avuto una relazione quando viveva in Germania. Seguendo gli ordini del giovane Fekeli, la dottoressa Kahraman cercherà dunque di avvicinarsi fin da subito a Demir…

Terra Amara, trame: le mosse iniziali di Ümit

In primis, è bene chiarire che Ümit si presenterà a Cukurova per prendere possesso del ruolo di direttrice dell’ospedale cittadino. Una promozione, non ottenuta sul campo, che indispettirà parecchio Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), che sognava di avere il posto dopo averlo ricoperto protempore per diversi mesi.

Dato il suo carattere piuttosto forte, Ümit rimetterà subito al suo posto Mujgan, rendendosi protagonista di un forte diverbio con lei, e accetterà di vivere in una casa che Demir – sempre più affascinato dalla new entry – deciderà di affittarle ad un buon prezzo. Nel giro di qualche giorno, la Kahraman accelererà quindi il suo corteggiamento verso Demir; ciò perché Fikret avrà paura che l’uomo si riavvicini alla moglie Zuleyha, in via di ripresa dopo la morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes).

Terra Amara, spoiler: Demir va a letto con Ümit!

Per farlo, Ümit romperà appositamente un tubo della casa in cui abita e chiederà a Demir di raggiungerla per aiutarla, asserendo di non essersi accorta in tempo del guasto e che la sua abitazione è completamente allagata. Dato che, come vi abbiamo già anticipato, sarà completamente affascinato da lei, Demir non esiterà ad andare in fretta e furia da Ümit e, oltre a risolvere l’apparente guasto, si tratterrà a bere un caffè con lei.

La dottoressa prenderà così subito l’iniziativa e, con fare seducente, si avvicinerà a Demir per dargli un bacio. Anche se qualche secondo dopo cercherà di sottrarsi, la Kahraman supplicherà Yaman di non lasciarla sola e riuscirà nel suo intento, dato che l’uomo andrà a letto con lei e tornerà a casa da Zuleyha soltanto il mattino successivo.

Insomma, dopo una notte passata con una prostituta diversi mesi prima, Demir tradirà nuovamente Zuleyha, nascondendole ovviamente la cosa. L’uomo sarà quindi caduto completamente nelle trappola di Ümit e Fikret.

Se i motivi della vendetta di Fekeli saranno chiari, perché invece la Kahraman starà agendo in tale modo? Occhio perché, ve lo diciamo sin da ora, Ümit è la figlia segreta di qualcuno collegato proprio a Demir… Seguici su Instagram.