Terra Amara anticipazioni: Fikret commette un passo falso, ecco chi lo scopre

Mai sottovalutare il buon Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) perché quando ha un sospetto su qualcuno va fino in fondo con le sue indagini, finché non scopre che cosa gli sta nascondendo. Una lezione che Fikret (Furkan Palali) imparerà a “sue spese” nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Non a caso, il ragazzo verrà messo alle strette dallo zio, che lo coglierà in flagrante mentre starà sabotando un raccolto di Demir…

Terra Amara, news: ecco perché Fikret odia Demir

In primis, è bene ricordare che Fikret ce l’ha a morte con Demir perché è il figlio illegittimo, mai considerato, di Adnan Yaman Senior. Dato che non potrà vendicarsi del padre, ormai morto da diversi anni, Fikret riverserà la sua rabbia sul fratellastro Demir, ma i suoi passi verranno presto intercettati da Ali Rahmet, soprattutto quando un uomo gli svelerà che è stato proprio il nipote a rompere in mille pezzi la lapide di Adnan.

Dato che sarà inconsapevole del fatto che Fikret non è il figlio del fratello Musa ma di Adnan, Ali Rahmet non saprà dare una giustificazione al gesto del parente e penserà di affrontarlo, ma l’uomo farà presente allo zio che ha cominciato ad odiare i Yaman per quello che hanno fatto a lui e all’ormai defunto Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes).

Terra Amara, trame: Fikret e il sabotaggio a Demir

Da questo momento bisognerà quindi osservare ogni singola mossa di Fikret, che finirà per commettere un vero e proprio passo falso. Anche se avrà sguinzagliato contro Demir la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral), spingendola ad intraprendere una relazione extraconiugale con lui, la sete di vendetta di Fikret sarà sempre maggiore, tant’è che una sera deciderà di uscire in piena notte per arrecare un ingente danno all’azienda dell’uomo che lui odia così tanto.

Senza pensare alle conseguenze, Fikret entrerà infatti nei campi di Demir e romperà i barili di latte che ci saranno all’interno, innescando potenzialmente un ingente danno economico al fratellastro. Appena solleverà lo sguardo, si troverà però di fronte ad una spiacevole sorpresa…

Terra Amara, spoiler: Ali Rahmet coglie in flagrante Fikret

Eh sì: possiamo anticiparvi che Ali Rahmet avrà seguito Fikret e lo coglierà proprio mentre starà rompendo uno dei sopracitati barili. Come si comporterà, dunque, Fikret di fronte allo sguardo dello zio? Troverà una giustificazione plausibile al suo ultimo gesto o non avrà altra scelta se non quella di confessargli il legame segreto di parentela che condivide con i Yaman?