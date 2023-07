Terra Amara anticipazioni: Fikret confessa a Ali Rahmet la sua vera identità!

Presto o tardi, anche per Fikret Fekeli (Furkan Palali) arriverà il momento di confrontarsi con la verità riguardante le sue origini. Nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara, il giovane si troverà infatti costretto a confessare allo “zio” Ali Rahmet (Kerem Alisik) di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman. Una notizia che l’imprenditore non prenderà inizialmente nel migliore dei modi…

Terra Amara, news: Fikret cerca di sabotare Demir

La storyline si verrà a creare quando Fikret deciderà di sabotare una raccolta di latte del “fratellastro” Demir Yaman (Murat Unalmis). Dati i sospetti sul conto del ragazzo, Ali Rahmet seguirà di nascosto Fikret e lo beccherà in fragrante proprio mentre starà rompendo un barile di latte. A quel punto, dato che sarà stato beccato con le mani nel sacco, il giovane Fekeli cercherà invano di non innescare altre domande da parte dello zio, ma poi dovrà raccontare al “parente” tutta la verità.

Ali Rahmet resterà quindi attonito nel momento in cui Fikret gli confesserà che odia così tanto la stirpe di Adnan Yaman, in primis Demir, perché l’uomo era anche suo padre. Parole che rappresenteranno una vera e propria doccia gelata per Fekeli Senior, dato che fino a quell’istante credeva che il ragazzo fosse figlio del fratello Musa.

Terra Amara, spoiler: Fikret racconta a Ali Rahmet la sua storia

Con le lacrime agli occhi, Fikret racconterà allo zio tutto il calvario vissuto da bambino, ossia dal giorno in cui Musa decise di disconoscerlo poiché non era suo figlio. Inviperito, Musa cacciò infatti di casa sia lui e sia la madre, costringendoli a vivere di stenti poiché Adnan, all’epoca, non volle riconoscerlo come suo erede. Nel bel mezzo del racconto, Fikret sottolineerà dunque che nessuno fermerà la sua vendetta contro Demir, poiché dal suo punto di vista il fratellastro deve patire le sue stesse pene e soffrire un po’.

Un proposito carico di vendetta che non piacerà a Ali Rahmet, che invece consiglierà a Fikret di non farsi accecare dall’odio perché, presto o tardi, finirà per farsi del male da solo. Ma Fikret sarà davvero disposto ad ascoltarlo?

Terra Amara, trame: Fikret non vuole bloccare la sua vendetta

In realtà, ve lo possiamo anticipare sin da ora, Fikret non vorrà assolutamente mettere da parte la sua vendetta, nemmeno quando Ali Rahmet gli ribadirà che continua a considerarlo come il suo legittimo nipote, esattamente come sentiva che l’ormai defunto Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) era suo figlio. L’odio di Fikret verso i Yaman sarà però troppo grande, tant’è che Ali Rahmet comprenderà fin da subito che il ragazzo difficilmente lo ascolterà.

Ma, se avete imparato a conoscerlo, sapete sicuramente già che neanche Ali Rahmet si arrenderà così facilmente…