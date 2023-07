Game over per Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Grazie alle investigazioni di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), tutti gli abitanti di Cukurova scopriranno infatti che è stata lei ad assassinare Hunkar Yaman (Vahide Percin) e non potrà fare nulla per sfuggire alle sue possibilità, ragione per cui farà un gesto risolutivo ed estremo.

Terra Amara, news: Zuleyha accusa Behice di essere un’assassina

Come sapete, la storyline si inizierà a delineare nel momento in cui Zuleyha darà ordine ad un suo vecchio amico, ex commissario in pensione, di investigare sulla morte di Hunkar, facendogli presente che dal suo punto di vista è stata Behice ad ucciderla. Dopo qualche settimana, i sospetti della Altun si riveleranno fondati, ciò perché l’uomo le consegnerà la documentazione dalla quale sarà chiaro che è stata Behice ad assassinare i suoi due mariti, insabbiando il tutto con dei semplici attacchi cardiaci grazie alla complicità del fratello e medico Behzat, che firmava i referti dei decessi.

Forte della sua scoperta, Zuleyha non esiterà quindi ad affrontare Behice al circolo di Cukurova, spiattellandole in faccia tutto quanto. Tali parole faranno entrare in crisi persino Mujgan (Melike Ipek Yalova), incredula per il fatto che il padre Behzat ha sempre coperto gli assassinii compiuti dalla zia per entrare in possesso delle eredità dei suoi mariti.

Terra Amara, trame: Behice tenta una disperata fuga

Fatto sta che, una volta che si troverà con le spalle al muro, Behice tenterà una disperata fuga, ma prima di farlo entrerà a casa di Gaffur (Bulent Polat) e Saniye (Selin Yeninci) per rubare i loro risparmi e farsi un gruzzoletto. Dopo ciò, la Hekimoglu si recherà in ospedale e porterà via la macchina di Mujgan, la quale si renderà conto di tutto quanto quando sarà in compagnia di Fikret (Furkan Palali).

Mujgan salirà quindi sull’auto di Fikret in cerca della zia, esattamente come faranno Zuleyha e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Lo stesso farà poi Demir (Murat Unalmis), informato da Şermin (Sibel Tascioglu) del cerchio che si sarà stretto attorno a Behice. Ovviamente, la fuga di Behice non si concluderà nel migliore dei modi…

Terra Amara, spoiler: la morte di Behice

In primis, Behice verrà raggiunta da Zuleyha e Ali Rahmet. Quest’ultimo le consegnerà dunque una pistola con la quale porre fine alla sua vita in modo dignitoso. Una condizione che la Hekimoglu non vorrà minimamente accettare, tant’è che minaccerà di sparare sia a lui e Zuleyha e sia a Fikret e Mujgan, che nel frattempo saranno arrivati sul posto. Visibilmente nervosa, Behice ammetterà quindi di avere ucciso Hunkar, prima di tentare di fare partire un colpo in direzione di Ali Rahmet.

In quell’istante, la dark lady capirà di essere stata ingannata, perché l’arma risulterà essere scarica. All’arrivo di Demir, armato e deciso ad ucciderla, Behice comprenderà bene che non potrà sfuggire alle sue responsabilità e, con un sorriso maligno, si lascerà cadere da un ultimissimo dirupo, togliendosi la vita.

Un'uscita di scena "epica" per quella che, di fatto, è stato fino ad ora la cattiva numero uno della telenovela turca. E, possiamo dirvelo fin da ora, la morte di Behice spariglierà ulteriormente le carte nelle vicende sempre più intricate ambientate a Cukurova…