Un Altro Domani anticipazioni: Angel e Ines vogliono fuggire a Buenos Aires

Come decideranno di comportarsi gli “amanti” Ines Acevedo (Barbara Oteiza) e Angel Godoy (Ivan Lapadula) appena la dark lady Patricia (Silvia Acosta) entrerà a conoscenza della loro relazione extraconiugale? Nel corso delle ultime puntate italiane di Un Altro Domani, i due cercheranno di trovare una soluzione, motivo per il quale riterranno opportuno fuggire insieme a Buenos Aires…

Un Altro Domani, news: Patricia minaccia Ines

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi, Patricia inizierà ad avere dei dubbi sul conto del figlio Angel quando gli sentirà addosso lo stesso profumo utilizzato da Ines. A quel punto, la Godoy osserverà ogni mossa dei “piccioncini” e finirà per scoprirlo insieme mentre si staranno baciando in libreria. Oltre a dire ad Angel che ha scoperto tutto quanto, Patricia passerà quindi alle minacce con Ines.

Ciò avverrà quando Francisco (Sebastian Haro) la caccerà di casa dopo che, grazie a Carmen (Amparo Pinero), capirà che ha più volte remato contro di lui alleandosi con il nemico Ventura (Iago Garcia). In pratica, per non rivelare ai quattro venti la relazione peccaminosa, Patricia pretenderà che Ines convinca Ventura ad ospitarla nella loro tenuta. Un ricatto in piena regola che accontenterà la Godoy, dato che la Acevedo eseguirà alla lettera il suo ordine…

Un Altro Domani, spoiler: Ines e Angel pronti alla fuga

Tuttavia, ve lo diciamo fin da ora, Ines e Angel temeranno altre rappresaglie da parte di Patricia e non vorranno vivere la loro esistenza nella paura che la donna possa da un momento all’altro tornare a ricattarli per ottenere altri favori. Proprio per questo, oltre a limitare i loro incontri, progetteranno di fuggire dopo il matrimonio di Victor (Jon Lopez) e Carmen.

Proprio per questo, Ines acquisterà in gran segreto due biglietti per l’Argentina e darà appuntamento ad Angel nel Rio Club gestito da Linda Grisel (Esperanza Guardado) per comunicarglielo. Agendo in quel modo, i due si esporranno però ad un grosso pericolo…

Un Altro Domani, trame: Ventura sul punto di scoprire Angel e Ines?

Per evitare di dare troppo nell’occhio, Ines consegnerà i biglietti ad Angel e li nasconderà all’interno di un libro di poesie. Proprio in quegli istanti, Ventura farà a sorpresa irruzione nel Rio Club e sembrerà interessarsi al libro che Ines avrà dato al suo assistente. E così comincerà a guardarlo e a sfogliarlo, innervosendo tantissimo i due (poiché temeranno che il Velez de Guevara trovi i biglietti incriminati).

Insomma, tutto lascerà pensare che Ines e Angel stiano per essere scoperti, ma le cose andranno realmente così? Seguici su Instagram.