Un Altro Domani anticipazioni: Cloe e Ribero decidono di riprovarci

Nel corso delle ultime puntate italiane di Un Altro Domani i giovani Cloe (Gloria Ortega) e Ribero (Mario Garcia) decideranno di dare un’ulteriore possibilità al loro rapporto. E tutto ciò avrà a che fare con il “coming out” del giovane Dani (Kenai White)…

Un Altro Domani, news: Cloe delusa da Dani

Tutto partirà quando Dani confesserà a Cloe che è lui l’amico del web con cui ha messaggiato per diversi mesi. Delusa, perché grazie a quel rapporto del tutto finto avrà interrotto anche la sua storia d’amore con Ribero, Cloe non vorrà più saperne di riallacciare alcun tipo di rapporto con Dani, che tenterà a più riprese di farsi perdonare arrivando addirittura a scriverle una lettera per svelarle la ragione di tutti i suoi silenzi.

Da un lato Cloe eviterà di leggere tale missiva, dall’altro Dani troverà il coraggio di dire all’amica che non le ha mai parlato apertamente perché si era innamorato di lei. Scusa che però non placherà l’ira della giovane e nemmeno quella di Ribero, che l’accuserà di avere fatto di tutto per portarlo alla rottura con Cloe. Un passaggio che sarà di vitale importanza per il susseguirsi degli eventi…

Un Altro Domani, trame: Cloe e Ribero sempre più vicini

Possiamo infatti anticiparvi che, dato che entrambi saranno delusi dal comportamento di Dani, Cloe e Ribero cominceranno a passare tantissimo tempo insieme, rinnovando l’intesa che avevano un tempo. In una determinata giornata, i due arriveranno anche a scambiarsi un intenso bacio, ma Cloe frenerà sul nascere ogni ipotetico fraintendimento sottolineando che ha bisogno ancora di riflettere per capire meglio il da farsi.

Tali parole daranno modo a Ribero di confidarsi anche con Erik (Alex Mola), che lo spronerà a fare il possibile se è davvero Cloe la ragazza che vuole avere al suo fianco.

Un Altro Domani, spoiler: Ribero e Cloe decidono di riprovarci

Un auspicio che troverà risoluzione fin da subito: al termine di un ennesimo confronto, Cloe e Ribero si diranno pronti a riprovarci per capire se la loro relazione abbia ancora una possibilità concreta di esistere. Un accordo che suggelleranno con una serie di romantici baci, speranzosi circa il futuro che li attende.

Ma per loro il lieto fine sarà davvero assicurato oppure la ritrovata intesa sarà soltanto un "fuoco di paglia" in attesa del gran finale della telenovela?