Un Altro Domani anticipazioni: Cloe scopre che Dani l’ha ingannata!

Le bugie e le omissioni hanno le gambe corte, soprattutto quando le vicende di una telenovela stanno per arrivare definitivamente a conclusione. È ciò che succederà nelle prossime puntate italiane di Un Altro Domani: Cloe (Gloria Ortega) si arrabbierà infatti tantissimo con Dani (Kenai White) quando quest’ultimo gli confesserà che è lui il ragazzo con cui, per diversi mesi, ha instaurato un’amicizia via social.

Un Altro Domani, news: Cloe si sente presa in giro da Dani

La faccenda prenderà il via nel momento in cui Cloe troverà nel mobilificio di Julia Maria Infante (Laura Ledesma) un opuscolo riguardante le cure ormonali per cambiare sesso. A quel punto, visto che sarà in sua compagnia, Dani non troverà altra soluzione se non quella di confessare a Cloe che è proprio lui che sta pensando di intraprendere tali cure, visto che ha sempre saputo di essere un ragazzo e non la Maria che ha sempre creduto di conoscere.

Come facilmente prevedibile, tali parole spiazzeranno Cloe, che recriminerà a Dani di non essersi fidato di lei al punto tale da confessarle tutto, soprattutto quando capirà che sia Erik (Alex Mola) e sia Julia erano già al corrente della situazione. Frastornata e ferita dalla poca fiducia dimostrata nei suoi confronti, Cloe metterà un muro tra lei e Dani, anche se il peggio dovrà ancora venire…

Un Altro Domani, spoiler: Cloe scopre che Dani è il suo “vecchio” amico web

Eh sì: il rapporto arriverà ad un punto di non ritorno apparentemente insanabile quando, in un impeto di sincerità, Dani confesserà a Cloe che è lui il ragazzo con il quale ha intrattenuto per diversi mesi un rapporto “epistolare”. Neanche a dirlo, tale notizia farà arrabbiare ancora di più Cloe, che considererà ormai del tutto “morta” la sua amicizia con il giovane.

Insomma, Dani sembrerà aver perso non solo la donna che ha sempre amato, ma anche l’appoggio di Ribero (Mario Garcia), che si arrabbierà con lui poiché ha sempre considerato il misterioso “Dani del web” il vero responsabile della sua rottura con Cloe. Un comportamento, quello del ragazzo trans, che non troverà nemmeno il favore di Elena (Aida de la Cruz), la quale non comprenderà come il figlio abbia potuto mentire per così tanto tempo a Cloe.

Un Altro Domani, trame: Dani scrive una lettera per Cloe

Comunque sia, anche se la carte in tavola saranno tutte a suo sfavore, Dani proverà a fare un nuovo passo per riottenere l'amicizia di Cloe e le scriverà una lettera dove le spiegherà per filo e per segno per quale ragione si è comportato in un modo così meschino. C'è da dire che Cloe non avrà affatto intenzione di leggere la missiva in questione, perché non vorrà più essere presa in giro. Per Dani i guai sembreranno quindi essere soltanto all'inizio…