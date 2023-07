Un posto al sole: Eduardo e Clara soffrono per la reciproca distanza | Trama 18 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 18 luglio 2023

Martedì 18 luglio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone una preoccupazione in calo, una complicità in crescita e degli interrogativi…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Eduardo (Fiorenzo Madonna) e Clara (Imma Pirone) soffrono entrambi per la distanza che c'è tra loro. Rosa (Daniela Ioia) sta meglio al pensiero che la preoccupazione provocata da Eduardo sia superata; la donna non sa che, in realtà, c'è ancora parecchio pericolo! Cresce la complicità tra Giulia (Marina Tagliaferri) e Luca (Luigi Di Fiore). Samuel (Samuele Cavallo) cerca di chiarirsi a livello sentimentale. Manuela (Gina Amarante) e Serena (Miriam Candurro) si interrogano riguardo al particolarissimo periodo "rosa" di Micaela…