Un posto al sole: Eugenio e Lucia sempre più uniti dal lavoro | Trama 19 luglio 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 19 luglio 2023

Mercoledì 19 luglio 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un legame sempre più stretto, un’arma di troppo e un “piccolo amore” forse in crisi…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Va sempre peggio tra Viola ed Eugenio, con lui che intanto ha sempre più legami lavorativi con Lucia: il PM infatti gli chiede aiuto per imprimere una svolta alle indagini sui clan del centro storico (in particolare su Eduardo Sabbiese). Manuel, senza che nessuno possa sospettarlo, nasconde ancora la pistola che ha preso dal borsone di Eduardo. Jimmy è contento che Cristina stia tornando a Palazzo Palladini, ma la giovane Ferri sembra distratta nei suoi riguardi; Renato tra l'altro non migliora le cose e dà cattivi consigli al nipotino…